RIETI - Un pomeriggio di svago e divertimento in casa Rieti. Domenica la squadra sarà impegnata nell'ultimo match del campionato al Massimino di Catania ma, vista anche la salvezza già conquistata, oggi i ruoli si sono invertiti. Alle 14.30 è andata in scena una partitella tra lo Staff tecnico della formazione amarantoceleste, che ha sfidato quello dirigenziale, ovviamente a campo ridotto, con tutta la rosa della prima squadra in tribuna tra incoraggiamenti e goliardia.



Gli occhi, ovviamente, erano tutti per Ezio Capuano, apparso a suo agio anche palla al piede e a segno con un preciso calcio di rigore. Per la cronaca partita che ha visto trionfare per 8-7 lo staff dirigenziale. Lo stesso Capuano parlerà domani alle 12.30 in conferenza stampa in vista della sfida di Catania, con la squadra che partirà domenica mattina verso la Sicilia. © RIPRODUZIONE RISERVATA