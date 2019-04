RIETI - Non ci sarà Ezio Capuano sulla panchina del Rieti in quella che, di diritto, è diventata la partita più importante della stagione.



Niente Rieti - Rende per lui, visto che il Giudice Sportivo gli ha assegnato una giornata di squalifica. Questa la motivazione riportata nel comunicato: «Allontanato per comportamento non regolamentare in campo, non abbandonava il terreno di gioco ma si posizionava all’ingresso del tunnel degli spogliatoi».



Chissà se anche questa volta, come in occasione di Rieti- Reggina, Capuano deciderà di accomodarsi vicino ai tifosi, magari replicando quell'abbraccio che questa volta potrebbe avere una valenza illimitata, per dirla alla sua maniera, un abbraccio che significherebbe la permanenza in serie C ottenuta con tre giornate di anticipo. © RIPRODUZIONE RISERVATA