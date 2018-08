di Michel Saburri

RIETI - E’ un Franco Tempesta in grande spolvero quello che riparte da Capradosso e mette a disposizione della società tutta la sua esperienza calcistica: «Vogliamo fare un bel campionato cercando di arrivare più in alto possibile. Sappiamo che le altre squadre si sono rinforzate ma siamo pronti a dire la nostra, ci manca qualche piccolo tassello ma il più è fatto. Chiaramente ci sarà da capire quali squadre romane verranno inserite nel girone».



Tra conferme e novità il mercato del Capradosso è stato sicuramente scoppiettante. A disposizione del nuovo tecnico Marco Pompili ci sono alcune vecchie conoscenze del direttore sportivo come Nazzareno Simotti, Simone Mancini e Antonio Carmesini, tre colpi importanti in grado di far fare il salto di qualità alla squadra. Dall’Alba Sant’Elia inolte è arrivato Simone Ortenzi a rinforzare il reparto offensivo, oltre a luci ci sarà anche l’ex Poggio Nativo Cosimo Recchia.



Parecchie novità anche a centrocampo a partire da Gabriele Tosoni dal Velinia, Mattia Tolomei dal Poggio Fidoni, Marco De Massimi da 4Strade del Sacro Cuore. In difesa invece i volti nuovi sono quelli di Elio Gerbino dal Poggio Fidoni, Andrea Massimi dal 4Strade del Sacro Cuore e Luca De Fulgentis dal Cittaducale. In porta si potrà contare sull’esperienza di Valeriano Sechi e sul giovane 99 ex Rieti Cosmin. Tra i confermati ci sarà ovviamente il capitano Tiziano Buzzi ma anche Davide Evangelista, Alessandro Micaloni, Federico Ottaviani, Francesco Carloni e i giovani Cipolloni, Bastioni e Volpe.



Tra i volti nuovi anche quello di Fabio Mancini che sarà team manager supportato dal segretario Paolo Falasca e dagli altri dirigenti storici del club come Raimondo Tomassetti e chiaramente dal patron Giampaolo Micaloni, il vice allenatore sarà invece Renzo Gunnella. Allenamenti e partite si giocheranno a 4Strade in attesa della realizzazione del sintetico nel campo di Petrella Salto.

Marted├Č 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA