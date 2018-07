di Michel Saburri

RIETI - Tante novità a Capradosso in vista della prossima stagione di Prima categoria. La prima news è il ritorno di Franco Tempesta che sarà ancora una volta il direttore sportivo della squadra dopo la fine dell’avventura con 4Strade del Sacro Cuore: l’ex ds del Centro Italia, in accordo con la società, ha già scelto scegliere l’allenatore che sarà Marco Pompili, lo scorso anno al Velinia.



L’altrà novità è che la squadra si allenerà e giocherà le partite interne sul campo di 4Strade visto che a settembre partiranno di lavori di rifacimento del campo di Petrella Salto.



Di sicuro l’accoppiata Micaloni-Tempesta non è una di qulle coppie destinata ad accontentarsi di un campionato tranquillo, la grande passsione del patron Giampaolo Micaloni unita all’esperienza di Franco Tempesta dovrebbero essere un’ottima garanzia per i tifosi della squadra cicolana, a Marco Pompili il compito di sfruttare al meglio questo mix. I nomi che circolano sono di assoluto livello, a breve arriverà anche l’ufficialità.

