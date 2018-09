Ultimo aggiornamento: 09:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Non sarà la consueta presentazione di una squadra di calcio all’inizio della nuova stagione sportiva ma un evento che spazia dall’attività agonistica all’integrazione sociale di un gruppo di giovani provenienti da diversi paesi africani che nel segno del calcio potrebbero avviare con successo un programma di vita.L’appuntamento è fissato per oggi alle 18 in piazza Garibaldi a Cantalupo dove i dirigenti della Usd Cantalupo che partecipa al campionato di Prima categoria faranno conoscere agli appassionati, ai sostenitori ed a tutti gli intervenuti la composizione della nuova rosa giocatori che, in massima parte, comprenderà calciatori di colore molto giovani ospitati attualmente nei centri di accoglienza di Poggio Mirteto, Forano e Pomezia. Sono ragazzi provenienti dal Senegal, Gambia, Capo Verde, Nigeria, Costa d’Avorio e da altre località del continente africano arrivati in Italia in modo avventuroso come spesso viene riportato dagli organi d’informazione.Il presidente ed il tecnico della Usd Cantalupo, Massimo Formichetti e Lamberto Bianchi, hanno recentemente organizzato degli appositi incontri per favorire l’inserimento di questi giovani e lo stesso sindaco del paese sabino, Paolo Rinalduzzi, si è prodigato per l’accoglienza degli stessi in questa fase iniziale del programma. All’incontro odierno sono stati invitati i rappresentanti di tutte le istituzioni sociali, sportive, politiche, religiose sollecitando un contributo che si rivelerebbe fondamentale per l’approvvigionamento di attrezzature, abbigliamento, materiale e quant’altro necessiterà nel corso del campionato per poter svolgere l’attività agonistica.