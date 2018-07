di Renato Leti

RIETI – Quando nello scorso mese di maggio la retrocessione dal campionato di Promozione sembrava aver decretato la fine dell’attività calcistica della Usd Cantalupo ed i vari giocatori avevano optato per altre destinazioni, arriva invece in questi giorni la notizia che la società presieduta da Massimo Formichetti si presenterà regolarmente ai nastri di partenza del prossimo campionato di Prima categoria con una squadra completamente rinnovata e un assetto societario esteso ad altre discipline sportive in collaborazione con il Club Sportivo Unisabina di Poggio Mirteto e la Asd Palestra Samurai di Cantalupo.



Per quanto riguarda il calcio, oltre alla Prima, ci sarà la partecipazione ai campionati provinciali Juniores e Allievi e la serie D di calcio a 5 femminile. Prevista inoltre la Scuola Calcio per bambini dai 6 ai 13 anni e la Scuola di Karate per bambini dai 5 anni in su. Per gli adulti ci saranno corsi di difesa personale, antiaggressione per le donne, ginnastica, yoga. Funzioneranno inoltre le scuole di mountain bike, atletica leggera, tennis, pattinaggio, escursionismo, passeggiate in montagna e preparazione al corso arbitrale di calcio.



Il tecnico della squadra di Prima categoria e direttore tecnico del settore giovanile maschile e femminile è Lamberto Bianchi, allenatore Uefa B tesserato per l’Aiac di Rieti. Collaborano con il presidente Massimo Formichetti i consiglieri Giuliano Tichetti, Massimo Cittadini, Michele Settimi ed il segretario Luciano Fabrizi. «Il nostro obiettivo principale – dice Bianchi – è quello di creare un punto di riferimento importante per i giovani del paese e delle zone limitrofe e formare un gruppo che in previsione futura possa crescere insieme alla squadra, riscoprendo valori importanti che spaziano dall’attività sportiva di varie discipline al rispetto della natura, dell’ambiente e di iniziative sociali che purtroppo si stanno perdendo ovunque».

