RIETI - Si torna a parlare di calcio in casa Rieti, alla vigilia del match di domani in trasferta contro l'Avellino. Dopo lo spiacevole episodio della scorsa settimana, con la mancata disputa della gara contro la Reggina, Caneo torna a parlare, e lo fa partendo dalla situazione Aquilanti: «Non ci sarà, mi aveva chiesto di allenarsi, ma se un giocatore si sente fuori dal progetto, allora ho dato priorità a chi invece è ancora dentro».Contro l'Avellino dell'ex Capuano non ci saranno stravolgimenti: «Il modulo sarà sempre lo stesso, non ci saranno cambiamenti, devo dare certezze alla squadra. Chiaro che in questi giorni senza allenamento abbiamo perso ritmo e intensità, ma quello che fa la differenza è lo spirito con cui andiamo in campo».Di fronte un Avellino che è reduce da quattro sconfitte consecutive: «Non vogliamo fare la vittima sacrificale, sappiamo che loro hanno delle difficoltà esterne, che cercheremo di sfruttare a nostro vantaggio. Noi dobbiamo cercare di farli sbagliare il più possibile, ma parliamo di una squadra che può ambire a posizioni di medio-alta classifica. Io e Capuano proponiamo un tipo di calcio diverso? Sicuramente si, il pubblico quando viene allo stadio di vuole divertire, e anche io voglio divertirmi vedendo giocare la squadra. La formazione che scenderà in campo domani sarà composta da coloro che si sentono ancora dentro al progetto. Chiaro che abbiamo bisogno di rinforzi e di allungare la rosa, non si può pensare di spremere questi ragazzi fino al termine del campionato».Poi risponde a chi, Capuano incluso, ha parlato di campionato falsato: «Il campionato non è assolutamente falsato, una partita non può falsarlo, anche perché abbiamo preso un punto di penalizzazione. Non è detto che con la Reggina avremmo fatto punti. Chiaro che poi mi sarebbe piaciuto giocarmi la partita, è una difficoltà che si poteva forse evitare, noi però abbiamo colpe fino ad un certo punto. Se vale questo discorso allora il campionato è più falsato per noi stessi che per gli altri, ognuno deve pensare a casa propria».