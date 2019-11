© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Forse una punizione troppo pesante, rispetto all'impegno profuso soprattutto nel secondo tempo, ma la "manita" subìta dal Rieti al Rezza di Vibo Valentia ci può stare, specialmente se si tiene conto dell'ennesima settimana complicata, vissuta più a ragionare sulle questioni societarie (restano da pagare ancora più della metà degli stipendi, ndr), che non alle dinamiche di campo. E a fine gara, il tecnico, Bruno Caneo, nell'analizzare la prima sconfitta della sua gestione, non se la sente di crocifiggere la squadra, rimasta in partita almeno fino al 3-1.«E' chiaro che il risultato è pesante numericamente parlando - dice il tecnico - ma a me interessa come si perde: 5-1 o 1-0 fa poca differenza, ma essendo stati in partita per più di 70' non posso che essere ottimista. Bene a centrocampo, c'è da migliorare alcuni aspetti difensivi e in attacco, ma da questa gara possiamo trarre anche delle buone indicazioni. Chiaramente da martedì andremo a lavorare su ciò che non ha funzionato negli ultimi 20' per affinare la nostra condizione tecnica e tattica, però, ripeto, perdere giocandosela con un atteggiamento propositivo da meno fastidio che farlo in maniera arrendevole».