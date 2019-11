RIETI - «Se oggi avessimo perso, sarei tornato a casa comunque soddisfatto: questi ragazzi sono dei diamanti. Non potevo trovare di meglio». E' un Bruno Caneo da "Libro Cuore" quello che si presenta in sala stampa al termine di Rieti-Virtus Francavilla e che, di fronte all'ennesima prestazione più che sufficiente dei suoi, non può non elogiare un gruppo che al netto delle tante (forse troppe) difficoltà societarie incontrate fin qui, quando scende in campo sembra trasformarsi.



PARLA CANEO

«Cosa puoi rimproverare ad una squadra che gioca con questa intensità, con questa qualità tecnica, che questa velocità di pensiero?! - aggiunge Caneo - E' come se mi avessero messo dentro una miniera d'oro e soffiando in terra fossero usciti dei diamanti. Queste sono le basi solide sulle quali costruire qualcosa di importante».

DUE PUNTI PERSI...

In campo una sola squadra: il Rieti. Ai "punti" in un teorico incontro di boxe, i cartellini dei giudici avrebbero propeso per l'amarantoceleste, non di certo per i pugliesi, nonostante un paio di situazioni in area reatina che gli attaccanti biancazzurri non hanno saputo sfruttare. Due punti persi, dunque, un concetto sul quale Caneo è concorde.

«Non è di certo delittuoso parlare di due punti persi - aggiunge Caneo - per me ne avremmo meritati 6 per quello che abbiamo messo in mostra. Bravi tutti, commoventi». Anche perché con gli stipendi che ancora non arrivano ed un assetto societario ancora tutto da decifrare, non si può pretendere altro. «Su certe contingenze - dice il tecnico - noi non possiamo farci nulla, se non accettare gli eventi e valutare. Speriamo che tutto si risolva per il meglio».

...DUE RIGORI NEGATI

Due punti persi, d'accordo, ma anche due rigori non dati: uno almeno clamoroso, l'altro discutibile, ma non di certo scandaloso se Monaldi lo avesse concesso. «Rigore? Ero lontano - racconta Caneo - ma secondo me ne mancano due. Comunque vada è finita 1-1 e accettiamo il verdetto del campo. Cosa è cambiato in noi? Sicuramente il modo di vedere le cose, grazie ad un reset generale di tutto ciò che si era creato prima. Il gol? Un'azione provata in allenamento, che evidenzia una volta di più la bravura e la dedizione dei ragazzi durante la settimana».

TROCINI SI ACCONTENTA

Sul fronte pugliese, il tecnico Bruno Trocini è onesto e riconosce al Rieti una ritrovata verve, accettando il pareggio finale: «Un punto giusto - dice - al termine di una partita equilibrata, durante la quale le due squadre se le sono date di santa ragione su un campo pesante. Il Rieti ha fatto una gran partita, ma anche noi le nostre occasioni le abbiamo create abbiamo provato a giocare abbiamo avuto tante occasioni. Chiaro che proviamo sempre a vincere ma il Rieti ha fatto una gran partita».

