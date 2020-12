Rieti incerottato a Giulianova, ma Campolo carica: «Stringeremo i denti, non vogliamo fermarci più». Out Tirelli

RIETI - «L'infortunio di Tirelli ci ha preso in contropiede, ma non snatureremo il nostro modo di giocare». Alla vigilia della trasferta di Giulianova, il tecnico del Rieti Stefano Campolo fa il punto della situazione e conferma il 3-5-2 che tatticamente, ormai, caratterizza la formazione amarantoceleste.

«Per ovviare all'assenza di Fabrizio - conferma Campolo - affiderò a Orchi il ruolo di play davanti alla difesa: un esperimento già provato durante la settimana di lavoro in passato, perché nelle mie intenzioni c'era anche la possibilità di avanzare di qualche metro il capitano, viste le sue doti tecniche. Lì dietro, invece, uno tra Gualtieri e De Vitis agirà con Scognamiglio e Montesi: Gianluca rispetto ad Antonio è decisamente più avanti di condizione, ma vedremo».

Non sono al meglio della forma fisica né Marchi, né Brumat, ma per Campolo sono tutti e due a disposizione. «Marchi sarà dentro la gara dall'inizio - dice il tecnico ciociaro in videoconferenza - Matteo non dovrebbe avere problemi nell'esserci, ma qualora dovesse accusare qualche fastidio muscolare, c'è già pronto Tiraferri. Il Giulianova? Compagine frizzante dotata di tre attaccanti veloci che attaccano bene gli spazi. Nell'undici titolare ci sono quei tre/quattro giocatori esperti, tra cui Del Grosso, lo scorso anno in serie B, che sanno il fatto loro: gara complicata da giocare, però, con la gikusta mentalità. Aquilanti? E' un ottimo giocatore e un ottimo ragazzo, ma fino a che non firma debbo pensare a chi ho a disposizione, sicuramente la sua maturità e le sue qualità tecniche ci sarebbero d'aiuto».

Non avendo un portiere in quota under, il Rieti ripartirà nuovamente da Scaramuzzino: un problema o una dote? Campolo è chiaro anche in questo: «Giocare col protiere over condiziona relativamente, io poi sono abituato a non trovare alibi. Essendo una squadra giovane possiamo ovviare all'emergenza».

