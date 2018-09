RIETI - Prorogata di sei giorni la scadenza per le iscrizioni ai campionati provinciali Figc (inizio il 14 ottobre). Dall'8 settembre alle 18 il termine è stato spostato al 13 settembre sempre alle 18. Quindi ulteriore tempo alle società che vorranno partecipare ai campionati di Terza categoria, Under 19, Under 16 e Under 14, oltre al futsal di serie D.

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA