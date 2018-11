ECCO LE PARTITE RINVIATE E CHE SI GIOCHERANNO IL WEEKEND DEL 24 E 25 NOVEMBRE

ECCELLENZA (XII giornata)

PROMOZIONE (XII giornata)

PRIMA CATEGORIA (VIII giornata)

SECONDA CATEGORIA (VIII giornata)

TERZA CATEGORIA (VI giornata)

UNDER 19 REGIONALE (VIII giornata)

UNDER 19 PROVINCIALE (VI giornata)

UNDER 17 PROVINCIALE (VI giornata)

UNDER 16 PROVINCIALE (VI giornata)

UNDER 15 PROVINCIALE (VI giornata)

UNDER 14 REGIONALE (VI giornata)

UNDER 14 PROVINCIALE (VI giornata)

RIETI - I campionati di calcio regionali e provinciali termineranno una settimana dopo. Lo hanno sancito il comitato regionale e la delegazione provinciale Figc attraverso i rispettivi comunicati pubblicati oggi pomeriggio. Quindi la giornata programmata per il prossimo weekend (cinquanta le partite che coinvolgono le squadre reatine), che non sarà disputata per l’iniziativa dell’Aia di non inviare i direttori di gara a causa dell’aggressione subita dall’arbitro Riccardo Bernardini al Francesca Gianni di Roma, si giocherà il 24 e 25 novembre. Ciò significa che non ci saranno recuperi infrasettimanali bensì le giornate slitteranno automaticamente. L’Eccellenza e la Promozione termineranno il 12 maggio, mentre Prima, Seconda e Terza categoria il 19 maggio. Stessa sorte per i campionati giovanili che si concluderanno anch’essi una settimana dopo rispetto al calendario di inizio stagione.Cynthia-Valle del TevereAccademia Calcio Roma-CantaliceFootball Riano-MaglianeseGuidonia-Salto CicolanoPasso Corese-Pol S.Angelo RomanoSpes Poggio Fidoni-SettebagniAtletico Canneto-FideneCapradosso-Bf SportCastrum Monterotondo-AmatriceGrotti-GinestraMideporte Salario-CantalupoPoggio Nativo-Poggio MirtetoAtletico Cantalice-Borgo QuinzioAtletico Torano-Poggio San LorenzoCastelnuovo di Farfa-EquicolaCittareale-Monte San GiovanniPiazza Tevere-SelciQuintilianum-4Strade del Sacro CuoreRufinese-Atletico SabinaSanta Susanna VeliniaFiamignano-Rocca Valle TuranoGens Cantalupo-Poggio BustonePosta-Real VaziaReal Monteleone-StimiglianoReate United-MicioccoliTorpedo-Alto LazioSporting Corvaro-CasperiaTorri in Sabina-Poggio MoianoCastelnuovese-Valle del TevereBrictense-Spes Poggio FidoniCantalice-Poggio NativoEquicola-Real Monterotondo ScaloPasso Corese-Poggio Mirteto4Strade del Sacro Cuore-Salto CicolanoCantalice-BrictenseCasali Poggio Nativo-Pro Calcio cittaducaleFiano Romano-Sporting RietiPro Calcio Studentesca-Città di PalombaraValle del Tevere-SettebagniSporting Rieti-AchilleaRiano-CantaliceSport Selci-FlaminiaLa Sabina-Poggio MoianoMaglianese-EretumPro Calcio Studentesca-BrictenseReal Monterotondo Scalo-Passo CoreseSport Selci-Sporting RietiVelinia-CantaliceRieti-Fiano RomanoAchillea-CantalicePalombara-Sporting