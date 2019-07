IL CALENDARIO

RIETI - Sarà Rieti-Ternanaall'esordio, il prossimo 25 agosto allo Scopigno, che già sogna una domenica da sold out. Lo ha deciso la Lega di C che poco fa, presso il Salone d'Onore del Coni a Roma, ha varato il calendario della stagione 2019/2020, stabilendo inoltre, che il girone C sarà da 20 e non da 21 lasciando fuori l'Audace Cerignola. Un avvio in salita, dunque, per la formazione allenata da Alberto Mariani, che giocherà la prima trasferta sul campo del Picerno, prima di un trittico complicato con Bari, Casertana e Potenza. Il derby con la Viterbese capiterà all'undicesima il 23 ottobre. Finale col Rende.I giornata (andata 25/08, ritorno 22/12): Rieti-TernanaII (01/09/, 12/01) Picerno-RietiIII (08/09, 19/10) Rieti-BariIV (15/09, 26/01) Casertana-RietiV (22/09, 02/02) Rieti-PotenzaVI (25/09, 05/02) Catanzaro-RietiVII (29/09, 09/02) Rieti-PaganeseVIII (06/10, 23/02) Teramo-RietiIX (13/10, 26/02) Rieti-MonopoliX (20/10, 01/03) Sicula Leonzio-RietiXI (23/10, 08/03) Rieti-ViterbeseXII (27/10, 15/03) Cavese-RietiXIII (03/11, 22/03) Rieti-Virtus FrancavillaXIV (10/11, 25/03) Vibonese-RietiXV (17/11, 29/03) Rieti-RegginaXVI (24/11, 05/04) Avellino-RietiXVII (01/12, 11/04) Rieti-CataniaXVIII (08/12, 19/04) Rieti-BisceglieXIX (15/12, 26/04) Rende-RietiTurni infrasettimanali: 25/09, 23/10, 05/02, 26/02, 25/03. Sosta invernale: dal 29/12 al 05/01.