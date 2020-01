UNA VERA E PROPRIA ASTA

RIETI - La Dea...Champions "corteggia" Kevin Bonifazi. Oggi parte il mercato cosiddetto "di riparazione" e fino alle 19 del prossimo 31 gennaio, ogni giorno può essere quello giusto per annotare colpi e "colpetti". Dalla serie A alla serie C, sono tanti i rumors che si susseguono già, ma uno in particolare potrebbe spalancare le porte della Champions League al 22enne difensore di Toffia, attualmente al Torino, ma nelle ultime ore fortemente corteggiato dall'Atalanta di Gasperini. La Dea, approdata agli ottavi di finale della massima competizione europea dove a febbraio proverà a scrivere un'altra pagina della sua storia recente contendendo l'accesso ai quarti al Valencia, ha messo gli occhi su Bonifazi considerandolo oltre che un prospetto, il rinforzo ideale per la propria retroguardia.Ma per il difensore granata, in fila non c'è solo la società bergamasca. Kevin Bonifazi in questo momento è il più richiesto tra tutti i granata potenzialmente cedibili. Lo vogliono in tanti. La Fiorentina, soprattutto. E poi Lecce, Bologna e pure il Parma. Il giocatore andrebbe volentieri a Firenze in una squadra che punta a rilanciarsi in grande stile con un mercato importante. Ma Cairo chiede più di 11 milioni, visto che ha dovuto versare un milione alla Spal come “ricompra” dopo che i ferraresi lo avevano virtualmente riscattato per dieci.