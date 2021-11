Rieti ko, l'amarezza di Boccolini: «Partita decisa dagli episodi, rigore incredibile, bravo Luciani»

RIETI - Mastica amaro a fine partita l'allenatore del Rieti, Alessandro Boccolini, dopo la sconfitta per 2-0 subita sul campo del Lornano Badesse. «Abbiamo giocato alla pari una partita che, purtroppo, è stata decisa dagli episodi - afferma il tecnico amarantoceleste - Su un campo molto pesante abbiamo avuto l’occasione per andare in vantaggio e, viceversa, siamo andati sotto al primo tentativo avversario. Preferisco non commentare il rigore del raddoppio, è incredibile. Faccio i complimenti a Luciani che, all’esordio, si è fatto trovare pronto».