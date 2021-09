Bf Sport, la segreteria allo Scopigno: «Grazie al Rieti, segnale importante per il futuro»

Giovedì 23 Settembre 2021, 15:22

RIETI - La società Bf Sport, a nome dei due presidenti Andrea Cardinali e Matteo Zepponi, ci tiene a ringraziare la società Football Club Rieti per la segretaria data in gestione all’interno dello stadio Manlio Scopigno. «Un segnale importante, che può gettare le basi per future collaborazioni con il club amarantoceleste».



«Siamo contenti – ha dichiarato il presidente Andrea Cardinali - di questo spazio che il Rieti ci ha riservato all’interno dello Scopigno. Noi siamo una società che si sta costruendo e avere una segretaria era fondamentale. Il gesto di collaborazioni da parte del Rieti è un segnale davvero importante: può gettare basi solide per il futuro».