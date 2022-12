Bf Sport in crisi di risultati, scattano i tagli: via Cioffi, Loreti e Manna

RIETI - Per la Bf Sport il mercato vuol dire “tagli”: tre giocatori sono fuori dal progetto giallonero. Tre figure importanti all'inizio della stagione per il club. Mauro Cioffi già a metà della passata stagione aveva sposato il progetto dei reatini ma il rendimento stagionale non soddisfa. Andrea Loreti aveva trovato la simbiosi giusta in mezzo al campo mentre Francesco Manna è stato poco utilizzato da mister Raffaele Battisti. Il club nei prossimi giorni dovrà provvedere a rimpiazzare con i giusti tasselli le uscite arrivate in giornata.

La nota del club

Il Bf Sport Rieti comunica che nella giornata odierna è stata presa la decisione, in accordo con i giocatori Mauro Cioffi, Andrea Loreti, Francesco Manna, di interrompere il rapporto con la nostra società. Si augurano a Mauro, Francesco e Andrea le migliori fortune calcistiche.