RIETI - Al Rieti non riesce l’impresa di superare la Viterbese e al Gudini gli amarantocelesti vengono sconfitti 2 a 1 al termine di una partita che gli ospiti hanno gestito con tranquillità anche grazie all’aver potuto giocare in superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo, per l’espulsione di Manelli, e addirittura in 11 contro 9 nella fase finale per l’ulteriore cartellino rosso di Garofolo.



Dopo il minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del terremoto dell’Aquila di dieci anni fa, parte subito in salita la partita del Rieti con la Viterbese in gol dopo solo un minuto: il fantasista viterbese sfruttando un cross basso dalla destra insacca il gol del vantaggio.

Passato lo sbandamento il Rieti riesce a ritrovare le misure tra i reparti e cerca di anche di farsi vedere dalle parti dell’estremo difensore gialloblù Boccolini senza però infastidirlo.

Al 14’ è ancora la Viterbese pericolosa con il portiere del Rieti Conti bravo in uscita a chiudere lo specchio della porta al destro di Rizzo caparbio nel proteggere palla sul ritorno dei Fabiani.

Passano altri 7’ e Conti si fa ancora trovare pronto anticipando con i piedi al limite della sua area di rigore Covarelli imbeccato in profondità da Menghi.

La partita a questo punto si innervosisce e dopo un fallo per il Rieti all’altezza della propria panchina gli animi si scaldano e a farne le spese sono gli amarantocelesti con l’arbitro che ammonisce Madonna e Manelli.

Al 39’ ancora Covarelli è pericoloso sfruttando una spizzata di testa di Giannetti ma il suo pallonetto si spegne sulla parte alta della traversa della porta reatina.

Al 46’ arriva anche il primo intervento del portiere ospite che prima respinge la punizione da 25 metri di Manelli e poi blocca il tentativo di Chiacchierini dal vertice destro dell’area piccola viterbese.

Il secondo tempo inizia con il Rieti proiettato in avanti nei primi minuti ma la sua pressione si esaurisce in due calcio d’angolo consecutivi senza esito mentre è la Viterbese che al 49’ è nuovamente pericolosa con Fondi che scheggia l’incrocio dei pali alla sinistra di Conti dopo un’azione di prolungata di Bari. Al 55’ arriva perlò l’espulsione di Manelli per proteste.

All’56’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Paglino da buona posizione di sinistro svirgola e non trova la porta.

Al 69’ è di nuovo il portiere del Rieti Conti protagonista: con i piedi respinge il tiro rasoterra di Fondi arrivato a tu per tu con l’estremo difensore amarantoceleste.

Al 72’ arriva il raddoppio degli ospiti con Bari che dopo essere stato imbucato salta anche Conti e accompagna il pallone in rete.

Al 74’ sugli scudi sempre Conti bravo a respingere il tiro di Menghi liberatosi davanti al portiere reatino a seguito di un disimpegno sbagliato della retroguardia amarantoceleste.

All’85’ il Rieti rimane in 9 per l’espulsione di Garofolo, reo di aver applaudito una decisione dell’arbitro.

Passa un minuto e il direttore di gara assegna un rigore ai padroni di casa per un tocco con la mano di un giocatore della Viterbese su un calcio di punizione di Spedaliere: lo stesso Spedaliere accorcia dagli 11 metri.

Il Rieti a questo punto passa con la difesa a tre sperando di acciuffare il pareggio ma al 92’ è di Socciarelli l’occasione di andare nuovamente a rete ma il suo piatto non prende lo specchio della porta con la gara che termina in pratica qui, senza più nulla da segnalare fino al triplice fischio.

«Paradossalmente abbiamo giocato meglio in nove - commenta il tecnico reatino Vincenzo Moncelli - Molto probabilmente ci sono mancate le motivazioni e loro hanno fatto valere la loro prestanza fisica. Peccato perché come sempre commettiamo ingenuità e poi non riusciamo a mantenere la giusta calma per giocare come sappiamo».

IL TABELLINO

Rieti: Conti, Nasufi, Tortorelli (75’ Parente), Garofolo, Fabiani (75’ Trovato), Anelli, Madonna (62’ Esposito), Chiacchierini (87’ Felea), Spedaliere, Paglino (72’ Mistretta). All Moncelli. A disp. Marino, Felea, De Franceschi, Clemente, Bernardini, Cerbara, Mosella Santini.

Viterbese: Bertolini, Del Prete, Nunzi, Canestrelli, Ricci, Giannetti, Covarelli, Menghi 875’ Rossetti), Rizzo (73’ Socciarelli), Fondi (81’ Franco), Bari All. Boccolini A disp. Ricci, Massaccesi, Zanon, Labate, Celesti, Capparella.

Arbirtro: Ghinelli di Roma 2 (Ruggiero di Roma 2 ed Eletti di Tivoli)

Reti: 1’ Fondi (V), 72’ Bari (V), 86’ rig. Spedaliere (R)

Note: espulsi 55’ Manelli e 85’ Garofolo (R); ammoniti Madonna, Manelli, Trovato e Spedaliere (R), Del Prete (V).

© RIPRODUZIONE RISERVATA