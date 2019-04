ALTRE GARE XXI GIORNATA

RIETI - Il derby con la Viterbese per dimenticare la mezz’ora da incubo a Castellammare domenica scorsa che è costata la sconfitta per 3 a 0 contro la Juve Stabia.Domani, sabato 6 aprile, alle 15.30 al Gudini (arbitro Ghinelli di Roma 2 coadiuvato da Ruggiero di Roma 2 e Eletti di Tivoli) gli amarantocelesti ospitano la seconda in classifica Viterbese per un una gara che sulla carta è una vera e proprio missione impossibile ma che come tutti i derby può sempre riservare sorprese.I viterbesi infatti sono secondi in classifica e, a due giornate dal termine, compresa la gara di domani, hanno 2 punti di ritardo dalla capolista Ternana è quindi evidente che scenderanno in campo per cercare di portare a casa l’intera posta in palio.Dal canto loro i reatini, che dovranno fare a meno di Felea e Laneve, dopo la sconfitta con la Juve Stabia sono scivolati al penultimo posto a quota 18, scavalcati proprio dai campani che sono saliti a 20 punti, e raggiunti dalla Casertana ma cercheranno di congedarsi dal pubblico del Gudini nel miglior modo possibile con la speranza di fare punti anche domenica prossima in casa dell’ultima in classifica Fermana, consapevoli che nonostante un campionato non certamente esaltante questa sarà una stagione da ricordare per la prima storica partecipazione al Torneo di Viareggio dove i ragazzi di Vincenzo Moncelli hanno fatto anche bella figura.«Abbiamo cercato di recuperare un po’ di forze fisiche e qualche infortunato per questo derby - dichiara il tecnico amarantoceleste - Non sarà facile, loro sono una squadra fisica e ben messa in campo. Ci serve la partita perfetta per ottenere punti: dobbiamo essere bravi a togliere le loro certezze. Loro hanno tutto da perdere in questa partita e noi abbiamo il dovere di chiudere in bellezza sul nostro campo».Cavese-FermanaPaganese-Juve StabiaPotenza-AscoliSambenedettese-CasertanaTernana-TeramoTernana 46Viterbese 44Paganese 41Ascoli 33Teramo 31Cavese 22Potenza e Sambenedettese 21Juve Stabia 20Rieti e Casertana 18Fermana 11