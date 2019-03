Ultimo aggiornamento: 12:44

RIETI - La Berretti del Rieti alla settantunesima edizione della Viareggio Cup. Una prima volta in assoluto per i colori amarantocelesti, che avranno l'opportunità di confrontarsi con il meglio del calcio giovanile italiano ed internazionale. A dicembre, in occasione della conferenza stampa di lancio dell'iniziativa "Fidelity Card" lo aveva annunciato Gianfranco Mancini, responsabile del settore giovanile.Questa mattina, nella Sala Consiliare Del Comune di Rieti, si è svolta la conferenza di lancio. Presenti, oltre allo stesso Mancini, anche il Consigliere con delega allo sport Roberto Donati, il tecnico Moncelli e tutti i ragazzi della squadra. Insieme a loro anche Francesco Mariani, titolare del negozio Mariani Sport, che per l'occasione ha realizzato una maglia personalizzata.Ad aprire gli interventi proprio il Consigliere Donati: «Quando ho saputo la notizia sono rimasto sinceramente colpito. Rieti è tornata a vivere il calcio professionistico e partecipare al torneo di Viareggio è una vetrina importantissima non solo per i ragazzi, ma anche per la città. In una realtà come Rieti lavorare bene sul settore giovanile è importante - ha aggiunto Donati-, per questo devo fare i complimenti a Gianfranco Mancini che ha messo a disposizione tutta la sua esperienza per la nostra città ed i risultati si vedono».Visibilmente soddisfatto, proprio Gianfranco Mancini, ha sottolineato che si tratta di una vetrina importante anche per i ragazzi: «Lavorando con i giovani abbiamo una missione importante, ovvero farli maturare come uomini prima ancora che come giocatori. Il torneo di Viareggio ci permetterà di confrontarsi con grandissimi club, da questo torneo sono usciti grandissimi giocatori. Dopo l'allenamento di oggi stileremo la lista di chi parteciperà».Non è stato quindi diramato l'elenco dei convocati, che arriverà in serata, anche se mister Moncelli è sicuro: «Impossibile non trovare stimoli in una manifestazione cosi importante. Obiettivo? Provare a mettere in mostra questi ragazzi e godersi fino in fondo ogni momento».Il girone degli amarantocelesti è davvero complicato: lunedì 11 marzo alle 15 la sfida contro i brasiliani dell'Atletico Paranaense, mercoledì il Torino, poi, per chiudere la Dynamo Tbilisi.