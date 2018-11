I CONVOCATI

ALTRE GARE, VII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Per dimenticare il brutto stop casalingo contro la Paganese di sabato scorso, domani la Berretti del Rieti dovrà cercare l’impresa in casa della Ternana. Alle 14.30 l’undici amarantoceleste allenato da Vincenzo Moncelli per la settima giornata del girone D del campionato Berretti sarà di scena a Terni contro la capolista che in 5 gare, deve recuperare l’incontro con la Sambenedettese, ha vinto 4 volte e pareggiato contro la Viterbese, formazione con cui insieme anche al Teramo condivide il primo posto in classifica del raggruppamento.Il Rieti dovrà quindi cercare di mettere in campo tutta la concentrazione possibile ed evitare quegli errori che hanno compromesso la partita contro la Paganese, la squadra migliore incontrata dagli amarantocelesti sino a quel momento a detta dell’allenatore reatino Moncelli, e soprattutto evitare di farsi prendere dalla frenesia che sabato scorso una volta agguantato il pareggio ha fatto saltare gli schemi causando la sonora sconfitta.Contro la Ternana (arbitro Lorenzo Petronio di Terni coadiuvato da Michele Massini e Andrea Bizzarri di Perugia) Moncelli ha ancora due indisponibili: Trovato ancora fermo e Fabiani con Priolo rientrato in gruppo. Per la prima volta in stagione saranno aggregati al gruppo anche due Under 17 Cristian Esposito e Nikolas Nallo considerato che il turno di risposo sia dell’Under 17 che dell’Under 15 di Lega pro.«Sarà una partita difficile - commenta Moncelli - Oltre ad essere un derby sicuramente andiamo ad incontrare una delle squadra più forti del torneo, quindi servirà una prestazione al limite della perfezione se vogliamo dire la nostra. I ragazzi lo sanno e sono convito che hanno tutti la voglia di riscattarsi dopo la brutta battuta di arresto di sabato scorso».Alessandro Lusi, Emanuele Cerbara, Marco Chiacchierini, Matteo Petruzzelli, Mattia Venturini, Vincenzo Mistretta, Edoardo Paglino, Federico Ciavariani, Carlo Tortorelli, Salvatore Marino, Giacomo Clemente, Pietro Berardi, Simone Equestre, Nikolas Nallo, Luciano Garofolo, Roberto Felea, Christian Castellano, Simone Cammarota, Vittorio Pantano, Petrit Nasufi, Damiano De Franceschi, Giovanni Rosati, Leonardo Santini, Manuel Parente,Cristian Esposito, Emiliano Priolo, Valerio Tamburello, Nicolò Floridi.Ascoli-Viterbese CastrenseCasertana-FermanaCavese-TeramoPaganese-PotenzaSambenedettese-Juve StabiaTeramo, Viterbese e Ternana 13Ascoli 12Paganese 10Cavese 8Rieti e Potenza 6Fermana, Sambenedettese e Casertana 4Juve Stabia 3