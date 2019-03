ALTRE GARE XIX GIORNATA

RIETI - Dopo la positiva parentesi della Viareggio Cup la Berretti del Rieti torna a pensare al campionato.Domani alle 14.30 al campo sportivo Gudini gli amarantocelesti ospiteranno il Teramo (arbitro Edoardo Bencivenga di Latina coadiuvato da Paolo Gamboni di Roma 2 e Leonardo Degli Abbati di Roma 1) per una gara tutt’altro che semplice contro una squadra ancora in corsa per conquistare i playoff.Il Rieti di Vincenzo Moncelli arriva a questo appuntamento confortato dalle buone prestazioni fatte vedere in Toscana nel più importante torneo giovanile d’Italia, il Torneo di Viareggio, anche se la classifica del girone D del campionato Berretti non è così brillante in virtù dei soli 15 punti conquistati in 18 gare che valgono ai sabini il terzultimo posto in classifica tra la Casertana, penultima a 14, e la Juve Stabia a 16.A quattro giornate dal termine, compreso l’impegno di domani, l’obiettivo dei reatini è quello di concludere nel migliore dei modi questa stagione cercando di conquistare punti oramai utili soltanto per il morale: il campionato Berretti in questi gironi eliminatori non prevede retrocessioni e play out, il regolamento contempla solo il passaggio alla fase finale delle tre squadre meglio classificate dei cinque gironi e la migliore quarta classificata tra i cinque gironi, per un totale di sedici squadre.Gli amarantocelesti di Moncelli dovranno essere quindi bravi a trovare le giuste motivazioni contro gli abruzzesi che hanno residue speranze di passare alla fese successiva considerando che il Teramo ha 8 punti di distacco dalla Viterbese terza in classifica. Nelle ultime tre giornate infatti, a parte la gara con la Viterbese il 6 aprile, Il Rieti avrà impegni abbordabili con la Juve Stabia il 30 marzo e nell’ultima giornata contro la Fermana ultima in classifica e quindi ci sarebbero buone possibilità di chiedere la stagione a centro classifica, risultato in linea con le aspettative di inizio campionato.Ascoli-FermanaCasertana-PotenzaCavese-Juve StabiaPaganese-TernanaSambenedettese-ViterbeseTernana 42Paganese 39Viterbese 38Teramo e Ascoli 30Cavese 22Potenza 20Sambenedettese 18Juve Stabia 16Rieti 15Casertana 14Fermana 11