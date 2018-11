I COMMENTI

ALTRI RISULTATI, VIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La Berretti del Rieti non riesce a portare a casa l’intera posta in palio ma esce a testa alta dallo stadio Acquaviva di Teramo strappando, nonostante l’inferiorità numerica, un bel pareggio ad una squadra che veleggia nelle posizioni alte di classifica.I ragazzi di Vincenzo Moncelli nell’ottava giornata del giorne D del campionato Berretti pareggiano 1 a 1 contro un Teramo che, in virtù di questo pareggio, scendono dal secondo al terzo posto in classifica con 15 punti con i reatini invece si portano a quota 7 insieme alla Casertana.Parte subito bene il Rieti che riesce a trovare il vantaggio dopo soli 120 secondi con il solito Edoardo Paglino che sigla la sua quarta rete stagionale. Gli amarantocelesti tengono bene il campo e in un paio di altre occasioni hanno la possibilità di raddoppiare, sempre con l’autore del gol del vantaggio, ma non riesce a concretizzare. Al 16’ l’episodio che cambia la gara con l’arbitro che espelle, per un intervento giudicato forse troppo severamente, il centrale difensivo sabino Leonardo Santini. A questo punto con l’uomo in meno il Rieti arretra il suo baricentro e prova a sfruttare le ripartenze riuscendo a neutralizzare il possesso palla del Teramo tant’è che il pareggio dei padroni di casa la 35’ arriva solo su calcio d’angolo. Per tutto il secondo tempo Fabiani e compagni continuano a difendersi ordinatamente e riescono a portare a casa un punto d’oro per come si era messa la partita.«Faccio i complimenti ai miei ragazzi perché hanno veramente lottato fino all’ultimo minuto per conquistare questo risultato positivo e, lasciatemelo dire, anche meritato - è il commento dell’allenatore reatino Moncelli - Avevo chiesto grande attenzione e cattiveria agonistica e devo dire che mi hanno dato una grande risposta. Affrontare e reggere quasi tutta la partita in dieci contro 11 a questi ritmi non è da tutti. Sono molto soddisfatto: alla fine è stato un buon pareggio con la seconda della classe».Fermana-Ascoli 1-2Juve Stabia-Cavese 2-2Potenza-Casertana 4-0Ternana-Paganese 4-4Viterbese- Sambenedettese 1-1Ascoli 18Ternana 16Teramo 15Paganese e Viterbese 14Cavese 10Potenza 9Rieti e Casertana7Sambenedettese 6Juve Stabia 5Fermana 4