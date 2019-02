IL TABELLINO

Rieti

Potenza

Arbitro

Marcatori

ALTRI RISULTATI, XVI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - «Solo navigando tutti dalla stessa parte si possono ottenere risultati». Sono le parole che il tecnico della Berretti del Rieti, Vincenzo Moncelli, usa per descrivere la vittoria per 3 a 2 contro il Potenza ma anche per indicare la strada nel prosieguo di campionato.Una vittoria sofferta e voluta quella degli amarantocelesti nella sedicesima giornata del campionato Berretti con i lucani che al Gudini hanno spaventato i padroni di casa andando addirittura in vantaggio per 2 a 0 alla mezz’ora del primo tempo: di qui grande reazione soprattutto di carattere con Fabiani e compagni bravi a riagguantare il risultato prima del risposo e poi, a differenza di tante altre volte in stagione, a portare a casa il’intera posta in palio nella ripresa.Come detto nella prima frazione tutte le emozioni si condensano negli ultimi 20 minuti quando a tabellino finiscono 4 reti. Apre le danze il Potenza con Esposito bravo a trasformare un rigore procurato da Pudice complice una disattenta retroguardia reatina, passano 5 minuti e gli ospiti raddoppiano proprio con Esposito. Sul punteggio di 2 a 0 invece di buttarsi già i ragazzi di Moncelli si scuotono e accorciano prima con Pantano al 37’ e poi allo scadere, prima che l’arbitro mandi tutti negli spogliatoi per il riposo, con Mannelli trovano la rete del momentaneo pareggio. Nel secondo tempo il rischio è, come già successo altre volte, di pagare oltremodo errori di disattenzione ma questa volta il copione è diverso e dopo 24’ Mannelli sigla la sua personale doppietta e il gol del definitivo 3 a 2 per il Rieti.«Diciamo che ce lo meritavamo - commenta Moncelli - Chi è sceso in campo ha avuto il merito di non mollare mai. È stato un periodo difficile, sopratutto per chi ha lavorato mattina e sera in mezzo a tante difficoltà. Godiamoci la vittoria e continuiamo a lavorare».Con questi tre punti gli amarantocelesti lasciano l'ultimo posto in classifica occupato ora dalla Fermana sconfitta a Viterbo e si portano a 12 punti insieme a Juve Stabia e Casertana a ridosso proprio del Potenza che ha un punto in più e della Sambenedettese ferma a 14.: Basile, Nasufi, Tortorelli, Garofolo, Madonna, fabiani, La neve, Chiacchierini, Mannelli, Spedaliere, Pantano. All. Moncelli. A disp. Marino, Parente, Berardi, Paglino, Collorafi, Santini, Cerbara, Felea, Bellagamba, Rosati: Busà, Gargaro, Farinola, Casillo, Di Modugno, Salato, Paudice, Grande, Esposito, Di Monte, Notaristefano. All. Garzya. A disp. Bellettieri. Calicchio, Funicello, Caivano, Laurenzano.: Neroni di Ciampino (Leonardo Degli Abbati e Andrea Garcea di Roma 1): 25’ Esposito rig. (P), 30’ Paudice (P), 37’ Pantano (R), 45’ e 69’ Mannelli (R)Cavese-PaganeseJuve Stabia-Casertana 1-0Teramo-Ascoli 1-0Ternana-Sambenedettese 4-0Viterbese Fermana 1-0Ternana e Viterbese 36Paganese 30Ascoli 28Teramo 24Cavese 22Sambenedettese 14Potenza 13Casertana, Rieti e Juve Stabia 12Fermana 10