ALTRE GARE, XVI GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa del debutto del più prestigioso torneo giovanile d’Italia, il Viareggio, che avverrà a metà marzo, la Berretti del Rieti deve pensare al campionato dove i risultati stentano ad arrivare e cercare di conquistare punti preziosi contro il Potenza.Domani alle 15 al Gudini i ragazzi di Vincenzo Moncelli per la quindicesima giornata, la quinta di ritorno (arbitra Beatrice Neroni di Ciampino coadiuvata da Leonardo Degli Abbati e Andrea Garcea di Roma 1), ospiteranno il Potenza e dovranno cercare di invertire una rotta tutt’altro che positiva se si va a vedere la classifica: il Rieti è ultimo insieme alla Juve Stabia con solo 9 punti raccolti in 15 gare.Gli amarantocelesti dovranno impegnarsi soprattutto per cercare di togliere quello 0 dalla casella delle vittorie casalinghe e per farlo si potranno affidare anche ai nuovi arrivati che già dai primi di gennaio si stanno allenando all’ombra del Terminillo agli ordini di Moncelli.Sulla carta la gara la gara non è proibitiva con i lucani che viaggiano a metà classifica grazie ai 17 punti conquistati frutto di 4 vittorie e 5 pareggi, di cui solo 6( una vittoria e tre pareggi) racimolati lontano dalle mura amiche, ma come detto più volte in questa stagione però i reatini, più che all’avversario, devono guardare alla loro tenuta, soprattutto mentale: più di una volta nonostante le buone prestazioni fornite dal punto di vista tattico alla fine molti punti punti sono stati buttati via per mancanza di concentrazione ed errori individuali nei frangenti determinanti degli incontri, vedi le fasi finali delle gare, come successo domenica scorsa contro la Cavese quando, dopo essere riusciti a recuperare e ad andare in vantaggio, gli amarantocelesti si sono fatti superare nuovamente uscendo sconfitti 3 a 2.Anche in vista del Torneo di Viareggio ma soprattutto per concludere nel migliore dei modi la stagione sarà quindi necessario che il Rieti metta in campo, così come chiesto dal tecnico Vincenzo Moncelli, quella cattiveria agonistica che in molte partite è mancata e che non ha permesso di capitalizzare la grande mole di gioco creata relegando la formazione Sabina all’ultimo posto in classifica.Cavese-PaganeseJuve Stabia-CasertanaTeramo-AscoliTernana-SambenedetteseViterbese FermanaTernana e Viterbese 33Paganese 30Ascoli 28Cavese 22Teramo 21Sambenedettese 14Potenza 13Casertana 12Fermana 10Rieti e Juve Stabia 9