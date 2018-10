I COMMENTI

RIETI - La Berretti del Rieti a Potenza non solo allunga la striscia positiva ma trova anche la prima vittoria stagionale. Nella quinta giornata di campionato, l’undici amarantoceleste allenato da Vincenzo Moncelli batte per 3 a 1 il Potenza e sale in classifica a quota 5. Una vittoria importante perché maturata in rimonta su un campo difficile e alla vigilia della gara di recupero della prima giornata che vedrà la compagine sabina impegnata sabato 3 novembre alle 14.30 a Caserta contro la Casertana che ieri ha collezionato i primi punti stagionali battendo in casa la Juve Stabia.Logicamente soddisfatto il tecnico reatino che, come abitudine in questi casi, predica umiltà: «Abbiamo fatto un’ottima prestazione, coronata da un risultato rotondo e meritato a nostro favore – commenta Moncelli - Mi è piaciuta soprattutto la reazione al gol fortunoso preso dopo 3 minuti dall’inizio della gara. Siamo stati bravi a non lasciarci andare e rimanere calmi cercando di imporre il nostro gioco e, soprattutto, riuscendoci: alla fine la gara è stata solo un nostro monologo con tre gol all’attivo. Devo dire che è stata una partita gagliarda: un plauso va a questi ragazzi che stanno crescendo in maniera esponenziale. È evidente che questo è solo un piccolo passo in avanti in un percorso lungo dove, per fare bene, è necessario sempre tenere i piedi per terra».: Busà, Gargaro, Grande, Casillo G., Di Modugno, Casillo F., Lorusso, Masi, Esposito, Miuccio, Notaristefano. All. Garzya. A disp. Lista, Pedico, Sprovieri, Bellettieri, Atene, Soldo, Di Monte, Caivano, Tomaccio.: Marino, Nasufi, Berardi, Garofolo, Santini, Fabiani, Tortorelli, Chiacchierini, Paglino, Petruzzelli, Pantano. All. Vincenzo Moncelli. A disp. Rosati, Cammarota, Castellano, Felea, Parente, Venturini, Cerbara, Cavariani, Clemente, Lusi, Tamburello, Floridi.: Gabriele Iurino di Venosa (Domenico Delfino e Rocco Luciano Di Melfi di Potenza): Esposito (P), Pantano rig. (R) e 2 Paglino (R)Ascoli-Teramo 1-0Casertana-Juve Stabia 2-0Fermana-Viterbese Castrense 0-4Paganese-Cavese 2-4Potenza-Rieti 1-3Sambenedettese-Ternana da giocareTeramo Viterbese Castrense e Ternana 9Cavese 8Paganese e Potenza 7Ascoli 6Rieti 5Casertana e Juve Stabia 3Sambenedettese 2Fermana 0