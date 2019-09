RIETI - Buona la prima della Berrettindel Rieti che all’esordio stagionale batte meritatamente il Pontedera 2 a 1. L’undici allenato da Lorenzo Pezzotti nella prima giornata del girone C del campionato Berretti riesce a conquistare l’intera posta in palio superando i toscani al termine di una gara dove i reatini hanno sempre tenuto in mano il pallino del gioco, dominando a lunghi tratti.



Una bella prestazione che acquista ancora più valore considerando che i padroni di casa sono andati in svantaggio in una delle rare sortite in avanti del Pontedera ma con grande maturità hanno mantenuto i nervi saldi e sono riusciti nella ripresa a pareggiare prima e vincere poi.

Il Rieti parte subito bene e con gioca ordinatamente riuscendo a conquistare campo e rendersi pericoloso con Nicolas Nallo di testa su cross di Mirco Mingione, sul ribaltamento di fronte arriva inaspettatamente la rete del vantaggio degli ospiti con Giancarlo Guacci che da 25 metri con un gran tiro supera il numero uno amarantoceleste Giovanni Rosati. Il primo tempo finisce con il Rieti che cerca il pareggio e lo sfiora prima con Davide Principi e poi con Manuel Parente, alla fine tra i migliori in campo.

Nella ripresa il copione non cambia con i reatini che con pazienza riescono a gestire il gioco facendo girare bene la palla costringendo gli ospiti a difendere la propria metà campo.

Al 12’ arriva il pareggio con Matteo Migliozzi bravo a capitalizzare una bella azione corale. Continua il pressing del Rieti che dopo un altro quarto d’ora si concretizza con il gol della vittoria di Valerio Bernardini che fissa il risultato sul 2 a 1 finale.

«Sono molto soddisfatto della partita dei ragazzi - commenta il tecnico reatino Pezzotti - si sono impegnati tutti quanti sforzandosi di fare quello provato in queste settimane. Sono stati bravi a cercare di giocare sempre palla a terra e hanno meritato di vincere questa partita contro una squadra abituata a combattere per le prime posizioni in questa categoria. Dobbiamo migliorare ancora qualcosa perché in alcuni frangenti non siamo abbastanza tranquilli e facciamo troppi falli, comunque un grande plauso a questi ragazzi che hanno fatto un’ottima partita».

IL TABELLINO

Rieti: Rosati, Nasufi, Zona, Celesti, Nallo, Clorafi, Parente, Esposito, Paglino, Principi, Mingione. A disp. Verderame, Bernardini, Bonis, Brentegani, Cammarota, Capaccio, De Santis, Magliozzi, Mariantoni, Pastore, Santini, Troiani. All. Pezzotti

Pontedera: Ciabattini, Iaria, Pagliai, Guacci, Fiscella, Pretato, Chesi, Pruneti, Salvaggio, Danieli, Giuliani. A disp. Di Furia, Del Fiore, Cotumaccio, Cirri, Cannata, Bertolini, Freschi, Nero. All. Costa.

Arbitro: Ventrone di Roma 1 (Cagiola di Roma 1 e Sama’ di Roma 2)

Reti: 34’ Guacci (P), 57’ Magliozzi (R), 75’ Bernardini (R).

ALTRI RISULTATI, I GIORNATA

Arezzo-Carrarese 1-0

Olbia-Pianese 0-0

Pistoiese-Viterbese 0-1

Siena-Ternana 1-2

CLASSIFICA

Rieti, Ternana, Arezzo e Viterbese 3

Olbia e Pianese 1

Pontedera, Siena, Carrarese e Pistoiese 0

