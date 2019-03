IL TABELLINO

Paganese

Rieti

Arbitro

Reti

ALTRI RISULTATI, XVI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Grazie ad un grande secondo tempo, la Berretti del Rieti espugna in rimonta il campo della capolista Paganese e conquista tre punti fondamentali, per la classifica e per il morale.Con questo successo gli amarantocelesti lasciano il penultimo posto in classifica e si portano a quota 15 con due lunghezze di vantaggio delle penultime Casertana e Juve Stabia, che ieri hanno entrambe pareggiato.Questa vittoria serve però anche e soprattutto ad affrontare con maggiore serenità i prossimi impegni della squadra allenata da Vincenzo Moncelli che giovedì al Gudini ospiterà la capolista solitaria del girone Ternana, nell’anticipo deciso per la partecipazione di tutte e due le formazioni alla Viareggio Cup, e il lunedì dopo farà lo storico l’esordio proprio in quel torneo che resta la più importante vetrina del calcio giovanile italiano.Come detto la partita di ieri, valida per la sedicesima giornata del girone D del campionato Berretti, ha visto il Rieti chiudere il primo tempo in svantaggio e conquistare i tre punti in palio al termine di un bel secondo tempo dove prima Menelli e poi Felea con le loro reti riescono a ribaltare il risultato.Parte bene il Rieti che nei primi 10’ di gioco si spinge in avanti trovando anche un palo su calcio d’angolo. I padroni di casa cercano di reagire e prendono in mano il pallino del gioco e al 28’ arriva il gol del vantaggio dei campani con Cerrone bravo a spingere in rete un pallone uscito da una mischia in area sabina. I padroni di casa continuano a spingere ma non riescono a trovare il raddoppio.Si va negli spogliatoi e al rientro sono di nuovo gli azzurrostellati a farsi vedere dalle parti dell’estremo difensore amarantoceleste ma Basile non si fa sorprendere e al 9’ arriva il gol del pareggio del Rieti con la punta Manelli. A questo punto il Rieti conquista campo e al 22’ va vicino al raddoppio che invece si concretizza al 28’ con l’esterno amarantoceleste Felea bravo a concludere un’azione avviata da Paglino e passata per i piedi di Pantano. I Campani nel quarto d’ora finale provano a riversarsi nella metà campo reatina per trovare il pareggio ma la difesa amarantoceleste ha buon gioco a difendere la porta presidiata da Basile e salvare il risultato fino al triplice fischio dell’arbitro Panariello che decreta la conquista di tre punti preziosi per la squadra allenata da Moncelli.«I ragazzi sono stati encomiabili - non nasconde la soddisfazione il tecnico reatino a fine gara - Sfido chiunque a rimontare questa Paganese a casa loro e conquistare l’intera posta in palio. Faccio un plauso a tutti i ragazzi perché hanno dato una grande risposta, con i fatti e non con le parole. Abbiamo fatto un secondo tempo da incorniciare e credo che alla fine abbiamo meritato la vittoria.Giusto festeggiare adesso ma già da domani (oggi ndr) già testa a giovedì quando andremo ad affrontare un’altra prima della classe».: Anatrella, Apuzzo, Cavucci, Autieri, Silvestre, Mazzocchi, Guadagni, Bottone, Cerrone, Giliberti, Di Caterino All. Scarlato A disp. Amalfitano, Pepe, Marrella, Riccio, Panico, Soviero, Petrucci, Orlando, Barretta, Truppo.: Basile, Nasufi, Tortorelli, Garofolo, Madonna, Fabiani, Felea, Chiacchierini, Manelli, Spedaliere, Pantano. All. Moncelli. A disp. Marino, Mingione, Berardi, Paglino, Collorati, Santini, Cerbara, De Franceschi, Bellagamba, Mistretta, Rosati, Clemente.: Panariello di Agropoli (Frisulli di Ercolano e Mignogna di Castellammare di Stabia).: 28’ Cerrone (P), 54’ Manelli (R), 73’ Felea (R)Ascoli-Juve Stabia 1-1Casertana-Viterbese 1-1Potenza-Fermana 3-1Sambenedettese-Teramo 1-0Ternana-Cavese 2-1Ternana 39Viterbese 37Pagasene 36Ascoli 29Teramo 27Cavese 22Potenza 20Sambenedettese 18Rieti 15Casertana e Juve Stabia 13Fermana 10