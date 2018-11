LE ASPETTATIVE

I CONVOCATI

ALTRE GARE, I GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La Berretti del Rieti a caccia della prima vittoria casalinga contro la Paganese. Per la sesta giornata del girone D del campionato Berretti la squadra di Vincenzo Moncelli alle 14.30 al Gudini ospita i campani della Paganese che in questo avvio di stagione hanno collezionato un punto in più dei reatini conquistando 7 punti. Il Rieti arriva a questo incontro in un buon momento di forma reduce da due trasferte a Potenza e a Caserta, sabato scorso si è recuperata la prima giornata, dove Fabiani e compagni hanno portato a casa 4 punti frutto di una vittoria in Basilicata e un pareggio in Campania.Il Rieti non potrà contare su Edoardo Trovato, che ha avuto una ricaduta, e Edoardo Paglino che invece in settimana ha avuto problemi alla caviglia mentre rientrerà in gruppo Emanuele Priolo.Nonostante le defezioni il tecnico amarantoceleste si dice ottimista: «Sono convito che chi scenderà in campo darà il massimo per il bene della squadra – afferma Moncelli - In queste partite abbiamo dimostrato che chiunque è entrato non si è risparmiato. Ovviamente sarà partita tosta che deve essere affrontata con la giusta dose di concentrazione e quel pizzico di cattiveria agonistica che in alcuni frangenti c’è mancata: altrimenti tutto diventa più difficile».Alessandro Lusi, Emanuele Cerbara, Marco Chiacchierini, Matteo Petruzzelli, Mattia Venturini, Vincenzo Mistretta, Federico Ciavariani, Carlo Tortorelli, Salvatore Marino, Giacomo Clemente, Pietro Berardi, Simone Equestre, Edoardo Trovato, Luciano Garofolo, Roberto Felea, Christian Castellano, Simone Cammarota, Vittorio Pantano, Petrit Nasufi, Damiano De Franceschi, Giovanni Rosati, Leonardo Santini, Manuel Parente, Luca Fabiani, Valerio Tamburello, Nicolò Floridi ed Emauele Priolo.Cavese-TernanaFermana-PotenzaJuve Stabia-AscoliTeramo-SambenedetteseViterbese Castrense-CasertanaTeramo 12Viterbese Castrense e Ternana 10Ascoli 9Cavese 8Paganese 7Rieti 6Potenza 5Casertana 4Juve Stabia, Fermana e Sambenedettese 3