RIETI - Una mezz’ora da incubo condanna la Berretti del Rieti alla sconfitta 3 a 0 contro la Juve Stabia e la riporta al penultimo posto in classifica facendosi scavalcare proprio dai campani.Nella ventesima giornata di campionato i ragazzi di Vincenzo Moncelli non sono usciti indenni dal campo di una Juve Stabia, che alla vigilia seguiva il Rieti in classifica distaccato di un punto, a causa di alcune disattenzioni che hanno portato i padroni di casa ad accumulare un vantaggio incolmabile dopo solo 30’.La Juve Stabia va in infatti in vantaggio all’11’ con La Monica e trova il raddoppio al 23’ con il centravanti Tartaglione. Passano soli 7’ e al trentesimo De Cicco mette in pratica la parola fine ad una gara dove il Rieti per la restante ora di gioco proverà a spingere senza però ottenere risultati apprezzabili.«Abbiamo avuto un approccio alla gara sbagliato anche se siamo stati puniti in maniera eccessiva dagli episodi, nati da errori singoli - commenta il tecnico reatino Moncelli - Non si possono prendere tre gol da calci di punizioni diretti. Loro sono stati bravi ma noi troppo ingenui. Sicuramente le tante assenze hanno inciso sulla qualità del gioco ma potevamo e dovevamo fare di più. Comunque questa partita non mette in discussione tutto ciò di buono fatto nell’ultimo periodo».: Omo­bo­no, Prov­vi­se­rio, To­di­sco, De Cic­co, Cam­pa­ni­le, Tar­ta­glio­ne, Ca­li­se, Espo­si­to, La Mo­ni­ca, Fra­sca (So­li­me­no), Fon­ta­nel­la (Ma­si) All. Belmonte A disp. Tes­si­to­re,, Di Pasquale, Mau­ro, De Blasio, Cuomo V., Sca­le­ra, Solimeno, Per­cuo­co, Cuo­mo F., Fontanella.: Ma­ri­no, Na­su­fi, Tor­to­rel­li, Ga­ro­fa­lo, Fa­bia­ni, Anel­li, Cer­ba­ra, Chiac­chie­ri­ni, Ma­nel­li, Ma­don­na, Pe­truz­zel­li All. Moncelli. A disp. Ro­sa­ti, Tro­va­to, Mi­stret­ta, San­ti­ni, Ber­nar­di­ni, Nal­lo, Clemente, Parente, Esposito.: Gras­so di Tor­re An­nun­zia­ta (San­ni­no di Tor­re del Gre­co e Gal­loz­zi di Er­co­la­no): 11’ La Mo­ni­ca, 23’ Tar­ta­glio­ne, 30’ De Cic­coCasertana-Ascoli 1-0Fermana-Sambenedettese 2-3Teramo-Paganese 1-1Ternana-Potenza 2-0Viterbese-Cavese 1-0Ternana 46Viterbese 44Paganese 41Ascoli 33Teramo 31Cavese 22Potenza e Sambenedettese 21Juve Stabia 20Rieti e Casertana 18Fermana 11