ALTRE GARE XX GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Terzultima giornata di campionato per la Berretti del Rieti che ormai non ha praticamente nulla più da chiedere se non chiudere nel migliore dei modi la stagione.Domenica alle 15 i ragazzi allenati da Vincenzo Moncelli saranno di scena contro la Juve Stabia in quel Romeo Menti di Castellammare di Stabia dove solo lunedì scorso il Rieti dei ‘grandi’ ha fermato la capolista pareggiando con un gol nel recupero. Per i giovani reatini la partita ha tutt’altro significato poiché i campani navigano insieme ai sabini nella zona bassa della classifica: il Rieti dopo 19 giornate ha conquistato 18 punti mentre i gialloverdi hanno fatto un punto in meno.Nonostante nel campionato Berretti non siano previste retrocessioni quella di domani sarà perciò una partita vera con il Rieti che arriva a questo appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Teramo e soprattutto con ancora in mente la bella prestazione fornita nella prima storica partecipazione alla Viareggio Cup, anche se Moncelli dovrà fare a meno di Spedaliere, Paglino, Laneve e Felea.«Abbiamo lavorato bene in settimana cercando di non lasciarsi andare a facili entusiasmi - commenta il tecnico amarantoceleste -..Sappiamo che la partita con la Juve Stabia sarà sicuramente una delle più difficili, sopratutto su un campo difficile. In questo momento abbiamo l’obbligo di finire nel migliore dei modi questa stagione perché abbiamo tutte le carte in regola per farlo anche con le tante assenze».Casertana-AscoliFermana-SambenedetteseTeramo-PaganeseTernana-PotenzaViterbese-CaveseTernana 43Viterbese 41Paganese 40Ascoli 33Teramo 30Cavese 22Potenza 21Rieti e Sambenedettese 18Juve Stabia 17Casertana 15Fermana 11