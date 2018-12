IL TABELLINO

Rieti

Juve Stabia

Arbitro

Marcatori

Note

ALTRE GARE, RISULTATI IX GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella nona giornata del girone D del campionato Berretti il Rieti pareggia in casa 2 a 2 contro la Juve Stabia e conquista un punto che muove la classifica ma che lascia un po’ di amaro in bocca.Pareggio pieno di recriminazioni in casa Rieti soprattutto per non aver saputo gestire il vantaggio conquistato per due volte durante una gara come sempre giocata bene ma condizionata da amnesie ed errori evitabili.Alla rete di Pietro Berardi per gli amarantocelesti dopo un quarto d’ora dal fischio d’inizio ha risposto La Monica allo scadere della prima frazione per i campani. A metà ripresa è Vittorio Pantano a siglare la rete del momentaneo 2 a 1 che dura fino al 35’ quando De Cicco segna la rete del definitivo 2 a 2.«Abbiamo interpretato bene la gara per 70 minuti, dove tenuto bene il campo - commenta il tecnico del Rieti, Vincenzo Moncelli - Peccato per i soliti errori che commettiamo e che ci stanno penalizzando un po’ più del dovuto: quelli di oggi (ieri, ndr) penso che siano veramente due punti persi. E’ vero che noi siamo una squadra poco fisica e subiamo troppo la fisicità degli avversari ma avevamo messo in preventivo che su quel l’aspetto potevamo soffrire e ci siamo preparati di conseguenza. Pazienza l’importante è continuare nel nostro percorso di crescita senza mollare mai».Adesso i ragazzi di Moncelli dovranno subito archiviare questo pareggio e prepararsi per il derby di sabato prossimo a Viterbo contro una Viterbese Castrense che ieri ha violato per 3 a 1 il campo della Cavese.: Rosati, Priolo (Petruzzelli), Berardi, Garofalo, Nasuti, Fabiani, Tortorelli (Esposito), Chiacchierini, Mistretta (Paglino), Parente (Lusi), Pantano (Celeste). All. Vincenzo Moncelli A disp. Marino, De Franceschi, Felea, Aceti, Cerbara, Clemente, Tamburello.: Todisco, Cesarano, Todisco G. (Provvisiero), Stallone, Daniele (Miccio), Tartaglione, Calise (Scalera), Massaro (De Cicco), La Monica, Fontanella, Mauro (Solimeno). All. Alfonso Belmonte A disp. Omobono, Pistola, Vecchione.: Pizzicoli di Roma 1 (Gamboni di Roma 2 e Stazi di Tivoli): 15′ pt Berardi (R), 41′ pt La Monica (J), 19′ st Pantano (R), 35′ st De Cicco (J).: espulsi Fontanella (J) e Garofalo (R).Ascoli-Casertana 1-1Cavese-Viterbese 1-3Paganese-Teramo 0-0Potenza-Ternana 0-1Sambenedettese-Fermana 1-1Ternana 20Ascoli 19Viterbese 17Teramo 16Paganese 15Cavese e Sambenedettese 10Potenza 9Rieti e Casertana 8Juve Stabia 6Fermana 5