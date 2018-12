LE ASPETTATIVE

RIETI - Per l’ultima uscita di questo 2018 la Berretti del Rieti ospiterà la Juve Stabia.Al Gudini domani, sabato 8 dicembre, alle 14.30 i ragazzi di Vincenzo Moncelli per la nona giornata del girone D del campionato Berreti ospiteranno la formazione campana (Arbitro Nazario Pizzicoli di Roma 1 coadiuvato da Paolo Gamboni di Roma 2 e Emiliano Stazi di Tivoli)Gli amarantocelesti arrivano a questa gara ritemprati dal turno di riposo che ha permesso a Fabiani e compagni di ricaricare energie sue fisiche che mentali consapevoli che sarà comunque una partita difficile considerando che la Juve Stabia anche se in questo avvio di stagione ha collezionato solo 5 punti, a fronte dei 7 dei reatini, nell’ultimo turno del 24 novembre quando il Rieti ha pareggiato a Teramo 1 a 1 hanno pareggiato in casa con la Cavese.Moncelli per l’occasione dovrà risolvere alcune criticità in difesa dove mancano ancore Edoardo Trovato infortunato e Leonardo Santini squalificato.«La giornata di riposo è servita per ricaricarsi fisicamente e mentalmente - commenta il tecnico reatino - Però abbiamo l’obbligo di non abbassare mai la guardia e di riprendere subito il cammino con determinazione e maggiore convinzione. Il nostro obiettivo è dare come sempre continuità di prestazioni e, se siamo bravi, anche fare risultato».Alessandro Lusi, Emanuele Cerbara, Marco Chiacchierini, Matteo Petruzzelli, Mattia Venturini, Vincenzo Mistretta, Edoardo Paglino, Federico Ciavariani, Carlo Tortorelli, Salvatore Marino, Giacomo Clemente, Pietro Berardi, Simone Equestre, Edoardo Trovato, Luciano Garofolo, Roberto Felea, Christian Castellano, Simone Cammarota, Vittorio Pantano, Petrit Nasufi, Damiano De Franceschi, Giovanni Rosati, Emanuele Priolo, Manuel Parente, Luca Fabiani, Valerio Tamburello, Nicolò Floridi.Ascoli-CasertanaCavese-ViterbesePaganese-TeramoPotenza-TernanaSambenedettese-FermanaAscoli 18Ternana 16Teramo 15Paganese e Viterbese 14Cavese 10Potenza 9Rieti e Casertana 7Sambenedettese 6Juve Stabia 5Fermana 4