RIETI - Il Rieti chiude in bellezza il suo campionato Berretti vincendo a Fermo 1 a 0. In un girone D che aveva già emesso tutti i suoi verdetti, con Ternana, Viterbese e Paganese alle fasi finali, nella ventiduesima e ultima giornata gli amarantocelesti contro il fanalino di coda Fermana hanno giocato soprattutto per evitare di terminare la stagione al penultimo posto: una questione più di prestigio che di altro considerando che nel campionato Berretti non sono previste retrocessioni.La rete in avvio di gara di Edoardo Paglino ha permesso ai reatini di ottenere 3 punti che, oltre a staccare la Casertana fermata al penultimo posto a quota 18 in casa dalla Cavese, ha consentito loro di agguantare anche il Potenza sconfitto a Teramo che è stato raggiunto a 21 punti dai ragazzi di Vincenzo Moncelli.Archiviato il campionato che tra alti e bassi ha riservato anche delle soddisfazioni soprattutto a seguito della partecipazione al Torneo di Viareggio, adesso si attende che la prima squadra ottenga la salvezza in serie C in modo da poter programmare la prossima stagione forti dell’esperienza maturata quest’anno dalla partecipazione al torneo Berretti ma anche del lavoro svolto nelle categorie nazionali più giovani come ad esempio l’Under 17 di Lega Pro il cui approdo alle fasi finali è sfumato solo qualche domenica fa.: Pettinari, Pierdomenico, Loizzo, Mazzieri, Bartoli, Ruggeri, Giorgio, Conio, Raccichini, Larango, Cruz Liberal All. Perra A disp. Basili, Nasini, Quintiliani, Lattina, Frinconi, Crivellin, Condorelli, Oglevba, Piattella: Conti, Nasufi, Tortorelli, Esposito, Anelli, Trovato, Parente, Fabiani, Paglino, Chiacchierini, Mistretta All. Moncelli A disp. Marino, Mosella, Felea, Palmieri, Spedaliere, Clemente, Cerbara, Bonis, Celeseti, RosatiNarcisi di San Benedetto del Tronto (Rinaldi di Macerata e Gasperi di San Benedetto del Tronto): 1’ PaglinoAscoli-Sambenedettese 1-1Casertana-Cavese 2-4Juve Stabia-Ternana 0-5Teramo-Potenza 3-2Viterbese-Paganese 0-0Ternana 52Viterbese 48Paganese 42Ascoli 37Teramo 34Cavese 29Sambenedettese 22Juve Stabia 23Potenza e Rieti 21Casertana 18Fermana 11