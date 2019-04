ALTRE GARE XXII GIORNATA

RIETI - Va in scena domani l’ultimo atto del Rieti nel girone D del campionato Berretti. Alle ore 15 (arbitro Narcisi di San Benedetto del Tronto assistito da Rinaldi di Macerata e Gasperi di San Benedetto del Tronto) a Fermo i ragazzi di Vincenzo Moncelli giocheranno contro la Fermana.Una gara che si potrebbe definire salvezza se in questo campionato fossero previste retrocessioni ma non essendoci questa eventualità la gara di domani sarà l’occasione per entrambe le squadre di chiudere nel migliore dei modi una stagione non esaltante: i marchigiani sono infatti ultimi in classifica con 11 punti mentre gli amarantocelesti a quota 18 condividono la penultima posizione con la Casertana.I pronostici sono evidentemente a favore dei reatini che in quest’ultima fase del campionato, coincidente anche con la storica partecipazione alla Viareggio Cup, hanno fornito anche buone prestazioni contro squadre ben più blasonate, vedi la vittoria in trasferta con la Paganese che insieme a Ternana e Viterbese Castrense hanno già ipotecato il passaggio alla fase finale.Una vittoria domani contro una squadra che in stagione ha vinto solo 2 volte, sempre in casa, e pareggiato 5 volte, di cui 3 in trasferta, potrebbe anche significare per il Rieti abbandonare il penultimo posto e agganciare a 21 il Potenza anche se bisognerà vedere cosa combineranno sia i Lucani che la Casertana che saranno impegnate in gare contro formazioni che non hanno più nulla da chiedere a questa stagione: il Teramo è quinto a 31 mentre e la Cavese sesta a 26.Il regolamento del campionato Berretti non prevede, come detto, retrocessioni mentre le migliori tre classificate andranno a disputare gli ottavi insieme alla migliore quarta di tutti e 5 i gironi: quindi nel girone D c’è l’Ascoli che ha ancore qualche possibilità di passare alla fase finale, i bianconeri sono quarti a 36 ma dovranno giocarsi le possibilità di passaggio nell’accesissimo derby contro la Sambenedettese.Ascoli-SambenedetteseCasertana-CaveseJuve Stabia-TernanaTeramo-PotenzaViterbese-PaganeseTernana 49Viterbese 47Paganese 41Ascoli 36Teramo 31Cavese 26Sambenedettese 21Juve Stabia 23Potenza 21Rieti e Casertana 18Fermana 11