RIETI - La Berretti del Rieti non infrange la maledizione del Gudini in questo campionato e nell’ultima giornata del 2018 contro la Fermana non va oltre il pareggio per 2 a 2.Un pareggio che sta stretto ai ragazzi allenati da Vincenzo Moncelli perché la partita sulla carta era abbordabile, la squadra marchigiana è infatti ultima in classifica e con un po’ più di cattiveria agonistica probabilmente gli amarantocelesti avrebbero potuto portare a casa il bottino pieno.I reatini infatti vanno in vantaggio con Luciano Garofalo al 20’ del primo tempo e, pensando che la gara sia completamente in discesa, si fanno raggiungere dopo un quarto d’ora. Nel secondo tempo i padroni di casa rientrano in campo senza la giusta concentrazione e nonostante in più di un occasione sfiorino il gol del secondo vantaggio fermati solo dalla bravura del portiere fermano, al 15’ la Fermana segna la rete del 2 a1 con la più classica azione di contropiede con i difensori reatini non impeccabili. Il Rieti si butta in avanti e trova il pareggio solo allo scadere con un colpo di testa su calcio d’angolo di Emanuele Cerbara che si insacca proprio sotto la traversa dell’estremo difensore gialloblù sancendo il definitivo 2 a 2.Un pareggio che lascia parecchia delusione in casa Rieti che pensava di chiudere in maniera diversa questo girone d’andata nonostante il punto conquistato permetta ai reatini di agguantare a quota 9 punti Casertana e Juve Stabia sconfitte in trasferta rispettivamente a Cava dei Tirreni e Terni.«Siamo stati troppo superficiali probabilmente - commenta il tecnico amarantoceleste - Abbiamo affrontato questa gara senza la convinzione giusta, pensando di averla già vinta. Contro la Fermana abbiamo anche pagato l’assenza di alcuni giocatori in difesa ma non può essere un alibi. E’ un peccato perché alla fine facciamo sempre buone prestazioni nonostante fisicamente siamo un po’ meno dotati delle altre squadre. Speriamo di continuare a crescere anche il prossimo anno e magari fare qualche risultato in più».: Rosati, Madonna, Berardi, Garofalo, Nasufi, Fabiani, Petruzzelli, Chiacchierini, Paglino, Spedaziere, Pantano All. Vincenzo Moncelli. A disse. Verderame, De Franceschi, Trovato, Felpa, Tortorelli, Nallo, Cerbara, Clemente, Mingione, Lusi, Parente, Esposito.: 20’ Garofalo e 80’ Cerbara.Cavese-Casertana 3-1Paganese-Viterbese 1-1Potenza-Teramo 4-4Ternana-Juve Stabia 4-1Sambenedettese-Ascoli 1-2Ternana 24Ascoli 22Viterbese 21Paganese 18Teramo 17Cavese 16Potenza 13Sambenedettese 11Rieti, Casertana e Juve Stabia 9Fermana 6