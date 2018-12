I CONVOCATI

ALTRE GARE, XI GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ultima uscita del 2018, ultima gara del girone d’andata e scontro con l’ultima in classifica per la Berretti del Rieti.Domani alle 14.30 al Gudini (arbitro Silvia Stevagna di Viterbo coadiuvata da Riccardo Poggetti di Roma 1 e Alessandro Con di Ciampino) il Rieti affronterà il fanalino di coda del girone D del campionato Berretti, la Fermana.Una gara per i ragazzi allenati da Vincenzo Moncelli per chiudere nel migliore di modi questo 2018 nel quale non sono mai riusciti a vincere davanti al proprio pubblico: in casa gli amarabntocelesti hanno infatti collezionato solo 2 pareggi su cinque gare.Di fronte troveranno una formazione di certo no irresistibile considerando che in queste prime dieci uscite i marchigiani hanno ottenuto solo 5 punti e in trasferta hanno perso 3 volte e pareggiato una.Per l’occasione servirà comunque il Rieti migliore soprattutto per mentalità, capace di evitare distrazioni e cali di concentrazione che in questo girone d’andata sono costati già diversi punti in partite giocate alla pari con avversari anche più blasonatiMoncelli rispetto sabato scorso ritrova in difesa Petrit Nasufi e Edoardo Trovato mentre non potrà contare ancora su Leonardo Santini cui si aggiunge anche l’assenza di Emanuele Priolo alle prese con l’influenza.«L’obiettivo è quello di chiudere bene questo 2018 - commenta l’allenatore amarantoceleste. - Soprattutto perché ce lo meritiamo dopo quello che si è visto nelle partite precedenti. Dobbiamo scendere in campo senza sottovalutare l’avversario perché ha dimostrato di poter tenere testa anche le prime della classe. Quindi in settimana ho detto ai ragazzi di avere grande rispetto e attenzione e di essere concentrati».Alessandro Lusi, Emanuele Cerbara, Marco Chiacchierini, Matteo Petruzzelli, Mattia Venturini, Vincenzo Mistretta, Edoardo Paglino, Federico Ciavariani, Carlo Tortorelli, Salvatore Marino, Giacomo Clemente, Pietro Berardi, Simone Equestre, Edoardo Trovato, Luciano Garofolo, Roberto Felea, Christian Castellano, Simone Cammarota, Vittorio Pantano, Damiano De Franceschi, Giovanni Rosati, Manuel Parente, Edoardo Trovato, Petrit Nasufi, Luca Fabiani, Valerio Tamburello, Nicolò Floridi.Cavese-CasertanaPaganese-ViterbesePotenza-TeramoTernana-Juve StabiaTernana 21Viterbese 20Ascoli 19Paganese 17Teramo 16Cavese 13Potenza 12Sambenedettese 11Casertana e Juve Stabia 9Rieti 8Fermana 5