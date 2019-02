ALTRE GARE, XV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La Berretti del Rieti va a caccia dei primi punti di questo 2019 a Cava dei Tirreni. Gli amarantocelesti per la quindicesima giornata del girone del campionato Berretti, la quarta di ritorno, dovranno vedersela domani in trasferta con la Cavese, arbitro Argenziano di Avellino (coadiuvato Iermano di Caserta e D’Amato di Salerno), in una partita in cui i ragazzi allenati da Vincenzo Moncelli sono chiamati a cambiare passo anche in virtù dei rinforzi arrivati nel mese di gennaio.Come spesso accaduto anche nel girone d’andata e in avvio di quello di ritorno i reatini dovranno prima di tutto cercare superare i limiti e le carenze (leggasi cali di concentrazione, mancanza di cattiveria agonistica e via dicendo), anche perché i campani in casa non hanno avuto sinora un ruolino di marcia inarrestabile avendo vinto 2 volte, pareggiato altrettante e perso in 3 occasioni.Per portare a casa punti preziosi e magari la seconda vittoria stagionale gli amarantocelesti dovranno dimostrare una maturità che finora è mancata e che non ha permesso ai ragazzi di Moncelli di riuscire a capitalizzare maggiormente le buone prestazioni dal punto del gioco espresso.Ascoli-TernanaCasertana TeramoFermana-Juve StabiaSambenedettese-PaganeseViterbese-PotenzaTernana e Viterbese 30Ascoli 28Paganese 27Cavese 19Teramo 18Sambenedettese 14Potenza 13Casertana e Juve Stabia12Rieti 9Fermana 7