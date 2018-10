COSI' IN CAMPO

Rieti

Cavese

Arbitro

Marcatori

ALTRE GARE, IV GIORNATA

LA CLASSIFICA

RIETI - Il Rieti non riesce ancora a vincere e contro la Cavese si fa agguantare allo scadere collezionando il terzo pareggio stagionale per 1 a 1. Nella quarta giornata del girone D del campionato Berretti il Rieti ha pareggiato in casa con la Cavese al termine di una gara ben giocata soprattutto nella prima frazione quando i ragazzi allenati da Vincenzo Moncelli, dopo essere andati in vantaggio, hanno sciupato diverse nitide occasioni da gol e per poi, con il più classico degli epiloghi, farsi riprendere a pochi minuti dal termine con un rigore trasformato da Di Dato, il migliore tra gli ospiti.Con questo pareggio la formazione amarantoceleste va a 3 punti al terz’ultimo posto sopra Casertana e Fermana, ferme rispettivamente a 1 e 0 punti, ma anche a sole 3 lunghezze dalla quarta posizione che al momento è occupata dal duo Ascoli e Viterbese Castrense a quota 6.Tornando alla gara, come detto il Rieti parte bene e, in un Gudini dove si respira un clima estivo nonostante sia ottobre inoltrato con temperature abbondantemente sopra i 20 gradi, controlla la partita agevolmente e poco dopo la metà della prima frazione, al 25’, gli amarantoceleste riescono a trovare il vantaggio con Petruzzelli, che rispetto la gara contro la Sambenedettese ha preso il posto di Tortorelli, bravo a trafiggere in diagonale il portiere ospite Trapani al termine di un’azione avviata da Garofalo accompagnata da Pantano. Il Rieti è padrone del campo e si porta stabilmente nella metà campo avversaria senza però riuscire a trovare la strada per il gol del raddoppio nonostante diverse chiare occasioni da gol.Nel secondo tempo la gara è meno brillante, vuoi per il caldo che sembra appesantire le gambe dei giovani calciatori, vuoi per il fatto che Fabiani e compagni sembrano voler gestire il risultato.Inizia la girandola di cambi e intorno la mezz’ora gli ospiti sembrano uscire dal torpore e in un paio di occasioni si rendono pericolosi con l’esterno destro Di Dato che, oltre a mettere in difficoltà il fronte sinistro della retroguardia reatina, riesce anche a sfondare centralmente. A una decina di minuti dal termine la Cavese pareggia proprio con Di Dato che con freddezza trasforma un rigore assegnato tra le proteste dei padroni di casa per un fallo di Castellano.«Dovevamo chiudere prima la partita – commenta il tecnico amarantoceleste Moncelli – Nel primo tempo, dopo essere andati in vantaggio, abbiamo avuto diverse occasioni per segnare e lì dovevamo essere più cinici. Questo è un campionato dove quando sbagli vieni punito e per questo è necessario non abbassare la guardia e mai perdere la concentrazione. Comunque stiamo migliorando dal punto di vista dell’affiatamento e oggi (ieri, ndr) bisogna anche sottolineare che faceva molto caldo e per noi non è stato semplice considerato che in settimana ci siamo allenati anche con temperature di 10 gradi più basse. Sapevamo che è un torneo difficile ma finora dal punto di vista delle prestazioni non posso rimproverare nulla ai ragazzi: se continuiamo così sono certo che i risultati arriveranno».: Marino, Nasufi, Berardi, Garofalo, Santini, Trovato, Fabiani, Chiacchierini, Paglino, Petruzzelli, PantanoAll. Vincenzo Moncelli. A disp. Equestri, Santini, Castellano, Pelea, De Franceschi, Venturini, Cammarota, Ciavariani, Clementi, Tortorelli, Lusi.: Trapani, Macrì, Tanagro, Imperato, Bravaccini, Fortunato, Di Dato, Castaldi, Dibari, Numerato, Scherillo. All. Luciano Sandro. A disp. Di Biasio, Pisacane, Di Meo, Cinquegragna, Mari, Ferro, Gigantino, Ferrara, Nicodemo, Brogna, Tuccio, Guida.: Andrea Santilli di Rieti (Petrini e Ceraolo): 25’ Petruzzelli (R) e 80’ Di Dato rig. (C)Juve Stabia-Fermana 1-0Paganese-Sambenedettese 0-0Potenza-Viterbese Castrense 1-5Teramo-Casertana 3-0Ternana-Ascoli 5-1Ternana 12Paganese e Teramo 10Ascoli e Viterbese Castrense 6Cavese e Sambenedettese 5,Potenza e Juve Stabia 4Rieti 3Casertana 1Fermana 0