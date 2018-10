ALTRE GARE, IV GIORNATA

LA CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo «un discreto fine settimana», così nelle chat private dello staff tecnico e societario delle giovanili nazionali del Rieti si commentavano i risultati delle tre squadre nello scorso week end, domani la Berretti amarantoceleste torna in campo contro la Cavese.Alle 15 al campo sportivo Gudini la squadra reatina ospiterà i campani per la gara valida per la quarta giornata del campionato “Dante Berretti”, dopo però aver disputato solo due gare essendo stata rinviata la prima giornata che il Rieti recupererà a Caserta il 3 novembre prossimo.La squadra di Vincenzo Moncelli arriva a questo appuntamento confortato dalla prestazione a San Benedetto del Tronto dove hanno conquistato il primo punto stagionale grazie all’1 a 1 con la Sambenedettese. Contro la Cavese servirà una prestazione più accorta delle precedenti considerato che nelle prime due gare giocate la squadra di Cava de Tirreni ha collezionato 4 punti frutto della vittoria con l’Ascoli e il pareggio in casa nell’ultima giornata per 2 a 2 con il Potenza.Moncelli non potrà contare ancora una volta sull’esterno reatino Manuel Parente che non ha ancora recuperato dall’infortunio di due settimane fa ed Emiliano Priolo alle prese con un influenza, per il resto l’allenatore amarantoceleste avrà tutti a disposizione: «La condizione generale della squadra è buona - commenta Moncelli - Le sensazioni sono positive, il gruppo sta crescendo e l’obiettivo è soprattutto cercare di dare continuità alle buone prestazioni fatte».Juve Stabia – FermanaPaganese – SambenedettesePotenza – Viterbese CastrenseTeramo – CasertanaTernana - AscoliTeramo e Ternana 6Potenza e Cavese 4Paganese, Ascoli e Viterbese Castrense 3Sambenedettese e Rieti 1Fermana, Juve Stabia, Casertana 0