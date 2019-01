I COMMENTI

IL TABELLINO

Rieti

Casertana

Arbitro

Rete

ALTRE GARE, XII GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Parte con una sconfitta il 2019 della Berretti del Rieti che ieri è stato sconfitto in casa dalla Casertana per 1 a 0. Nella prima giornata di quest'anno, e del girone di ritorno, la dodicesima di campionato, gli amarantocelesti sono stati sconfitti al Gudini a causa di un gol sul calcio di rigore dei campani al quarto d’ora del secondo tempo, perdendo uno scontro diretto che lascia i reatini nelle zone basse della classifica a 9 punti, 3 in più del fanalino di coda Fermana con cui i ragazzi di Vincenzo Moncelli avevano pareggiato 2 a 2 nell’ultima uscita del 2018.La sconfitta di ieri è maturata al termine di una partita che nel primo tempo non ha regalato particolari emozioni nonostante un certo predominio dei padroni di casa che però non sono mai riusciti a mettere seriamente in difficoltà la retroguardia della Casertana. Nel secondo tempo la Casertana rientra in campo più decisa e al 15’ l’episodio che alla fine decide la partita: l’attaccante Chiacchio trasforma il rigore procurato da Conte.Dopo qualche minuto ci sarebbe l’opportunità per il Rieti di pareggiare ma Garofalo dagli undici metri non è abbastanza freddo e il suo tiro si infrange sulla traversa così come le speranze degli amarantocelesti di iniziare questo 2019 conquistando punti.La situazione di classifica adesso si complica anche perché sabato prossimo i sabini saranno impegnati in trasferta sul campo di un Ascoli che ieri ha conquistato la vetta del girone espugnando 4 a 1 Cava dei Tirreni.«È un risultato bugiardo - commenta il tecnico amarantoceleste Moncelli - Nel primo tempo abbiamo giocato bene facendo un buon palleggio e andando vicini al gol almeno in tre occasioni. Nel secondo tempo come preventivabile siamo rimasti un po’ sulle gambe e alla fine la partita è stata decisa da due episodi: il rigore generoso trasformato dalla Casertana e il rigore sbagliato da noi. Purtroppo siamo ancora troppo ingenui».: Rosati, Priolo, Tortorelli, Garofalo, Madonna, Fabiani, Petruzzelli, Chiacchierini, Mistretta, Spedaliere, Pantano, All. Moncelli A disp. Marino, De Franceschi, Laneve, Felea, Clemente, Mingione, Cerbara, Paglino, Parente, Palmieri, Collorafi.: Adiletta, Squillante, Leonetti, Moccia, Valentino, Fazi, Muscariello, Conte, Chiacchio, D’ambra, Maggio. All. Santonastaso A disp. Buonanno, De Maria, Godioli, Allegretta, Natale, Foresta, Gambino, Difficile, De Lucia.: Ventrelli di Ciampino (Camillo e Scionti di Roma 1): 60’ Chiacchio rig.Cavese-Ascoli 1-4Paganese-Fermana 3-1Potenza-Sambenedettese n.d.Teramo-Juve Stabia n.d.Ternana-Viterbese 0-3Ascoli 25Ternana e Viterbese 24Paganese 21Teramo 17Cavese 16Potenza 13Casertana 12Sambenedettese 11Rieti e Juve Stabia 9Fermana 6