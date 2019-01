ALTRE GARE, XII GIORNATA

RIETI - Riparte l’avventura del Rieti nel campionato Berretti e riparte dal GudinI contro la Casertana. Domani alle 14 al GudinI per la prima giornata del girone di ritorno del campionato Berretti gli amarantocelesti ospiteranno i campani (arbitro Ventrelli di Ciampino coadiuvato da Camillo e Scionti di Roma 1).La squadra allenata da Vincenzo Moncelli dovrà cercare di riscattare una finale di 2018 non esaltante che ha fatto registrare nelle ultime 2 uscite del girone di andata la sconfitta in trasferta nel derby con la Viterbese è il pareggio casalingo con l’ultima in classifica Fermana.Dopo 11 giornate i reatini hanno collezionato 9 punti che valgono il terzultimo posto in classifica proprio con gli avversari di domani che nel girone d’andata lontano dalle mura amiche hanno collezionato su 6 partite un pareggio e 5 sconfitte. Non rincuora però il ruolino di marcia del Rieti che nella prima metà del campionato in 5 gare davanti al proprio pubblico non ha mai vinto collezionando soli 3 punti frutto di 3 pareggi.Per la gara di domani Moncelli dovrà correre ai ripari nel reparto arrabattato dove sono assenti in tre: Leonardo Santini infortunato e Petrit Nasufi e Pietro Berardi infortunati.«Possiamo dire che iniziamo un nuovo campionato - commenta il tecnico amarantoceleste - Quindi bisogna ricompattarci e ripartire nei migliore dei modi. Abbiamo tante defezioni nel reparto difensivo perciò dobbiamo inventarci qualcosa per dare un equilibrio tattico».Cavese-AscoliPaganese-FermanaPotenza-SambenedetteseTeramo-Juve StabiaTernana-ViterbeseTernana 24Ascoli 22Viterbese 21Paganese 18Teramo 17Cavese 16Potenza 13Sambenedettese 11Rieti, Casertana e Juve Stabia 9Fermana 6