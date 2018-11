I COMMENTI

LE FORMAZIONI

Casertana

Rieti

ALTRE GARE, I GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La Berretti del Rieti torna da Caserta con un punto, con il rammarico di aver giocato solo un tempo e di essersi vista annullare un gol regolare nella prima frazione.Contro la Casertana, nel recupero della prima giornata di campionato del girone D del campionato Berretti che avrebbe dovuto disputarsi il 29 settembre scorso, la squadra di Vincenzo Moncelli riagguanta i padroni casa soltanto allo scadere al termine di una gara dove gli amarantocelesti solo nel secondo tempo sono riusciti a imporre il loro gioco anche se con qualche imprecisione in fase realizzativa: la rete del pari è di Manuel Parente al rientro da titolare dopo tre turni fuori per infortunio. È comunque un punto importante quello conquistato in Campania che permette ai reatini di non allontanarsi dal gruppo dei play off.La partita vede subito partire forte i padroni di casa che dopo 5’ impegnano l’estremo difensore amarantocelete Marino. Il Rieti prova a rispondere a metà frazione senza troppa convinzione e la Casertana va in vantaggio al 40’ con Conte. Fabiani e compagni provano a reagire e neanche due minuti dopo vanno in rete con Pantano che però si vede annullare la rete per fuorigioco.Nel secondo tempo i ragazzi di Moncelli entrano con più convinzione e, prima con Chiacchierini e poi con Parente, si rendono pericolosi nei pressi della porta casertana. All’80’ viene espulso Chiacchio per fallo di reazione e, con i padroni di casa in inferiorità numerica, i reatini provano il forcing che da i suoi frutti a un paio di minuti dal triplice fischio quando Parente trova la rete del definitivo 1 a 1.«Bisogna ancora lavorare molto – commenta il tecnico amarantoceleste, Vincenso Moncelli – Vedo comunque il bicchiere mezzo pieno: mi tengo soprattutto la reazione dei secondi 45 minuti. Prima della gara abbiamo avuto un paio di defezioni che ci hanno costretto a rivedere il piano della partita. Alla fine è stata una gara molto fisica dove nel primo tempo loro hanno sono stati più bravi, anche se il gol che ci hanno annullato mi sembrava regolare, poi nel secondo tempo siamo cresciuti e abbiamo giocato decisamente meglio noi anche se in alcune situazioni offensive potevamo sfruttarle diversamente».: Amoroso, Letizia, Valentino, Moccia, Terribile, Fazi, Gambino, Conte, Chiacchio, Zaccaro, Maggio. All. Santonastaso A disp. Adiletta, Pragliola, Leonetti, Piscitelli Godioli, Foresta Porrino, Difficile, Muscarierllo.: Marino, Nasufi, Berardi, Garofalo, Santini, Trovato, venturini, Chiacchierini, Paglino, Parente, Pantano. All. Moncelli. A disp. Rosati, Cammarota, Tortorelli, Felea, Tamburelli, Venturini, Cerbara, Mistretta, Clemente, Lusi, Floridi, De Franceschi.Ascoli-Cavese 6-2Fermana-Paganese (da giocare)Juve Stabia-Teramo 0-2 (giocata il 29 settembre)Sambenedettese- Potenza 3-3Viterbese Castrense-Ternana 1-1Teramo 12Viterbese Castrense e Ternana 10Ascoli 9Cavese 8Paganese 7Rieti 6Potenza 5Casertana 4Juve Stabia e Sambenedettese 3Fermana 0