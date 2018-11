LE ASPETTATIVE

I CONVOCATI

ALTRE GARE, I GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La Berretti del Rieti domani, sabato 3 novembre, alle 13 sarà di scena sul campo della Casertana (comunale di Casamarciano in provincia di Napoli) per il recupero della prima giornata di campionato che avrebbe dovuto disputarsi il 29 settembre scorso.Gli amarantocelesti di Vincenzo Moncelli arrivano a questa gara, la quinta del girone D del campionato berretti, dopo aver ottenuto domenica scorsa a Potenza la prima vittoria stagionale che ha dato molto entusiasmo oltre che far fare un bel salto in classifica dopo i due pareggi consecutivi con Sambenedettese e Cavese.Quella con la Casertana, che in quattro gare ha vinto solo una volta, anch’essa domenica scorsa contro la Juve Stabia, e perso tre, sarà come sempre una partita difficile da affrontare con le dovute cautele anche se i 14 gol subiti finora dai campani non fanno pensare ad un avversario irresistibile. Il Rieti dovrà ancora una volta rinunciare a Emanuele Priolo mentre è stato convocato e andrà quanto meno in panchina Edoardo Trovato.«Sono fiducioso per la gara di domani – commenta l’allenatore del Rieti Moncelli – Anche questa settimana siamo riusciti a lavorare bene con molta concentrazione e con molta applicazione e spirito di sacrificio da parte dei ragazzi nonostante le condizioni climatiche non fossero delle migliori. Come sempre andremo in campo per fare del nostro meglio consapevoli dei nostri mezzi ma sempre con molto rispetto della squadra avversaria: la Casertana è una formazione da non sottovalutare, è molto coriacea ma alla nostra portata».Alessandro Lusi, Emanuele Cerbara, Marco Chiacchierini, Matteo Petruzzelli, Mattia Venturini, Vincenzo Mistretta, Edoardo Paglino, Federico Ciavariani, Carlo Tortorelli, Salvatore Marino, Giacomo Clemente, Pietro Berardi, Simone Equestre, Edoardo Trovato, Luciano Garofolo, Roberto Felea, Christian Castellano, Simone Cammarota, Vittorio Pantano, Petrit Nasufi, Damiano De Franceschi, Giovanni Rosati, Leonardo Santini, Manuel Parente, Luca Fabiani, Valerio Tamburello, Nicolò Floridi ed Edoardo Trovato.Ascoli-CaveseFermana-PaganeseJuve Stabia-Teramo 0-2 (giocata il 29 settembre)Sambenedettese- PotenzaViterbese Castrense-TernanaTeramo 12Viterbese Castrense e Ternana 9Cavese 8Paganese 7Ascoli 6Rieti 5Potenza 4Casertana e Juve Stabia 3Sambenedettese 2Fermana 0