IL TABELLINO

Ascoli

Rieti

Arbitro

RetI

ALTRI RISULTATI, XIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La Berretti del Rieti non riesce ad aggiudicarsi il "derby della Salaria" e contro la capolista Ascoli si arrende 2 a 1.Nella tredicesima giornata del girone D gli amarantocelesti soccombono in trasferta contro la prima della classe al termine di una gara giocata solo un tempo da entrambe le parti: la partita infatti nei primi 45’ è stata interlocutoria per non dire noiosa con le due compagini più impensate a studiarsi e a evitare di scoprirsi. Nella seconda frazione invece lo spettacolo decolla con l’Ascoli bravo a capitalizzare meglio e a portarsi in vantaggio 2 a 0 grazie alla doppietta di Rossi al 3’ e al 20’. Il Rieti prova a rientrare in partita ma riesce ad accorciare le distanze solo a 2’ dal triplice fischio con Manelli su rigore quando ormai è troppo tardi per i ragazzi allenati da Vincenzo Moncelli per agguantare il pareggio.«Dopo un primo tempo brutto giocato a centrocampo - commenta il tecnico reatino Moncelli - .Nel secondo tempo invece è stata una grande partita con tante occasioni da entrambe le parti. Purtroppo noi come al solito paghiamo le disattenzioni dei singoli però la reazione dei ragazzi è da elogiare. Dopo lo svantaggio abbiamo creato almeno 8 palle gol con il loro portiere loro veramente in stato di grazia tanto da essere, secondo me, sicuramente il migliore in campo. Adesso dobbiamo ricompattarci e soprattutto recuperare gli infortunati perché le assenze stanno cominciando a pesare»: Zizzani, Lenoci, felicetti, Pulsoni, Ranalli, Gega, Intinacelli, Olivieri, Rossi, Meo, Mazza All. Naccarella A disp. Caccetta, Sabatini, Coltorti, Giusto, Donzelli, Ambanelli, Melchionna, Marini, Nociaro.: Rosati, Parente, Tortorelli, Garofolo, Nasufi, Madonna, Laneve, Chiacchierini, Cerbara, Spedaliere All. Moncelli A disp. Verderame, Santini, Manelli, Clemente, Mingione, Pantano, Mistretta, Collorafi, Berardi, Palmieri: D’Ascanio di Ancona (Raschiatore di San Benedetto del Tronto e Fetai di Macerata): 48’ e 65’ Rossi (A), 88’ Manelli (R).Casertana-Paganese 0-4Fermana-Ternana 0-2Juve Stabia-Potenza 1-0Sambenedettese-Cavese 0-1Viterbese-Teramo 2-1Ascoli 28Ternana e Viterbese 27Paganese 24Cavese 19Teramo 17Potenza 13Casertana e Juve Stabia12Sambenedettese 11Rieti 9Fermana 6