RIETI - Un Rieti incerottato domani sarà di scena a Terni contro la seconda forza di campionato. Per la quattordicesima giornata del girone C del campionato Berretti (arbitro Palombi di Terni assistito da Quaglia e Nikravan di Foligno) la squadra allenata da Lorenzo Pezzotti sarà di scena in Umbria per una gara che già in condizioni normali alla vigilia sarebbe stata proibitiva considerato il ruolino di marcia dei rossoneri che in 13 gare ha vinto nove volte, pareggiato e perso due volte ma soprattutto tra le mura amiche ha vinto sei gare su sei con 12 gol fatti e uno solo subito.A complicare questa partita per i colori amarantocelesti però le defezioni soprattutto in difesa che costringerà l’allenatore reatino Pezzotti a inventarsi un reparto arretrato con il supporto anche di alcuni elementi dell’Under 17.Una situazione nella quale si potrà e dovrà fare necessità virtù e quindi come del resto fatto anche nell’ultima giornata, quando al Gudini il Rieti ha impattato con la Pianese, senza dare troppo peso al risultato e alla classifica si potrà dare spazio ai ragazzi che finora hanno giocato poco.«Purtroppo ho delle defezioni in difesa - commenta il tecnico amarantoceleste Pezzotti - Un ragazzo è andato via, Nasufi è infortunato e ieri si è fermato anche Santini: per questo verrano convocati due Allievi. Però andremo per provare a giocarcela, come è giusto che sia in questa categoria».Olbia-PistoiesePianese-CarrareseSiena-ArezzoViterbese-PontederaViterbese 34Ternana 29Arezzo e Carrarese 26Siena 19Olbia 17Pistoiese 13Rieti 8Pianese 7Pontedera 6