RIETI - Finisce 1 a 1, come all’andata, lo scontro salvezza tra Rieti e Pianese che lascia immutata la situazione in coda alla classifica del girone G del campionato Berretti.



Nella tredicesima giornata di campionato al Gudini i ragazzi allenati da Lorenzo Pezzotti agguantano a un quarto d’ora dal termine un pareggio sfiorato più volte durante la gara ma che per imprecisione e per fretta aveva rischiato di non arrivare mettendo quindi a rischio anche il terzultimo posto in classifica salvato dal gol di Bonis al 74’ che ha lasciato perciò un punto sotto la formazione senese che nella ripresa in un paio di occasioni ha anche rischiato di raddoppiare in contropiede.

La partita inizia con i padroni di casa che nei primi dieci minuti occupano stabilmente il centrocampo avversario senza però farsi mai troppo pericolosi e con la Pianese che cerca di pungere sfruttando gli esterni di attacco lasciati molto larghi e cercati con lanci lunghi dalle retrovie o con improvvisi cambi di campo e sugli sviluppi di un’azione di questo tipo al 17’ arriva il calcio d’angolo da cui scaturisce il gol del centrocampista toscano Marco Tanpwo che nell’area piccola amarantoceleste, complice anche una dormita generale della retroguardia reatina, è il più lesto a girare alle spalle di un incolpevole estremo difensore del Rieti Giovanni Rosati.

Il Rieti si getta avanti e ha anche due grandi occasioni per pareggiare ma al 22’ Paglino su un bel cross di Cirillo dalla destra a due passi dalla linea di porta in perfetta solitudine non riesce in spingere in rete mentre al 29’ è Principi che servito da Parente, bravo a conquistare il fondo sulla destra e mettere una bella palla rasoterra all’altezza di rigore, manda alto sopra la traversa.

Il primo tempo si chiude sull’ 1 a 0 per gli ospiti e nella ripresa dopo 5 minuti l’allenatore del Rieti fa quattro cambi simultanei mandando in campo in pratica tutti gli uomini della panchina. Il canovaccio della gara però non cambia con il Rieti che prova a spingere senza però essere troppo pericoloso a causa dell’imprecisione e con la Pianse che invece cerca di sfruttare la rapidità dei due esterni del tridente di attacco senza però riuscire mai ad essere pericolosa. Alla fine, al 74’, il Rieti riesce a pareggiare al termine dell’unica vera e propria azione corale della giornata Bonis è infatti lesto a ribattere in rete una grande respinta dell’estremo difensore toscano Dragone su un tiro dello stesso Bonis che era penetratto in area dopo una bella triangolazione stretta al limite dell’area.

«Sono soddisfatto a metà ma va bene così - commenta il tecnico del Rieti, Pezzotti - Nella situazione in cui siamo ho deciso di far giocare tutti senza guardare troppo il risultato: mi sembra giusto e opportuno far fare a tutti del minutaggio. Per quanto riguarda la gara di oggi all’invio ho messo i ragazzi che mio sembravano più pronti ma non è che che mi abbiano soddisfatto più di tanto. Purtroppo prendiamo gol su nostre disattenzioni e poi fatichiamo a concretizzare le occasioni che creiamo».

IL TABELLINO

Rieti: Rosati, Cirillo, Brentegani, Cammarota, Santini, Nallo, Paglino, Chiacchierini, Bernardini, Principi, Parente. All. Pezzotti. A disp. Massa, Bonis, Capaccio, De Iannon, Mingione, Nasufi, Zagaria

Pianese: Dragone, Tozzi, Pemasi, Chiodo, Biagnotti, Tropi, Tampiwo, Capitale, Ferrari, Lelci, Tartore. All. Chechi. A disp. Terribile, Battistini Tortora, Tropi, Vettori, Francavilla, Rosini, Martini, Sani.

Arbitro: Carrone Tamburro di Tivoli (Ceraolo e Aguzzi di Rieti)

Reti: 17’ Tanpwo (P) e 74’ Bonis (R).

ALTRI RISULTATI, XIII GIORNATA

Arezzo-Ternana 3-2

Carrarese-Viterbese 1-0

Pistoiese-Siena 1-3

Pontedera-Olbia 0- 0

CLASSIFICA

Viterbese 34

Ternana 29

Arezzo 27

Carrarese 24

Siena 19

Siena 16

Pistoiese 13

Rieti 8

Pianese 7

Pontedera 5

