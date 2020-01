ALTRE GARE RISULTATI, XIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Il Rieti va alla ricerca della normalità e della tranquillità perdute in una gara che, se nel campionato Berretti ci fossero le retrocessioni, sarebbe un vero e proprio scontro salvezza.Domani, 25 gennaio, alle 14.30 all’impianto di Molino della Salce (arbitro Daniele Carrone Tamburro di Tivoli assistito da Vincenzo Ceraolo e Giannandrea Aguzzi di Rieti) per la tredicesima giornata di campionato infatti i ragazzi allenati da Lorenzo Pezzotti ospitano una Pianese che ha un solo punto in meno dei sabini.L’undici reatino dopo aver inaugurato il nuovo anno sul campo della capolista Viterbese con una bella prestazione, sfiorando addirittura l’impresa di tornare dal campo più ostico del girone con dei punti se non fosse stato per il rigore contro trasformato dai padroni di casa a pochi minuti dal termine della gara, domani ha necessità recuperare quella tranquillità che è venuta a mancare sin dalle prime giornate di campionato soprattutto a causa delle vicissitudini che hanno coinvolto, e stanno coinvolgendo, la società e quindi la squadra che milita in serie C con a cascata le inevitabili ripercussioni anche sul settore giovanile con in primis la Berretti.Tra convocazioni in prima squadra di giocatori ma anche il periodo che ha visto anche il tecnico Pezzotti volare nel gruppo della serie C in attesa della definizione del nuovo allenatore, la Berretti ha vissuto momenti di incertezza che sembra aver superato solo a fine anno scorso: con la pausa natalizia durante la quale si è potuto tornare a lavorare normalmente. Adesso la speranza è di chiudere nel migliori dei modi la stagione riuscendo a dimostrare il vero valore della squadra in queste ultime 6 gare.Domani, con il ritorno in panchina del tecnico Pezzotti, sabato scorso assente ma per motivi professionali, il Rieti che dovrà rinunciare al solo Diego Mariantoni, squalificato a seguito dell’espulsione a Viterbo per doppio giallo, si troverà di fronte una squadra alla portata, reduce da una brutta sconfitta casalinga con l’Arezzo 5 a 2 e che in questo avvio di stagione ha collezionato 6 punti frutto della vittoria con il fanalino di coda Pontedera e di tre pareggi, due con l’Olbia e uno proprio con gli amarantocelesti all’andata il 12 ottobre scorso quando in Toscana finì 1 a 1.«I ragazzi continuano ad allenarsi bene - commenta l’allenatore amarantoceleste Lorenzo Pezzotti - In settimana c’è qualcuno che ha saltato qualche seduta a causa di problemi di affaticamento muscolare ma alla fine credo di poter aver a disposizione tutti tranne gli squalificati. Sarà una gara da affrontare con attenzione cercando di fare un risultato utile soprattuto per il morale».Arezzo-TernanaCarrarese-ViterbesePistoiese-SienaPontedera-OlbiaViterbese 34Ternana 29Arezzo 24Carrarese 21Olbia 17Siena 16Pistoiese 13Rieti 7Pianese 6Pontedera 4