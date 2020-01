ALTRE GARE, XII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Inizia domani in casa della capolista Viterbese Castrense il 2020 della Berretti del Rieti che spera di archiviare un 2019 caratterizzato da tanta confusione e da una mancanza di tranquillità che probabilmente non ha permesso alla squadra reatina di esprimersi al massimo delle sue potenzialità.Alle ore 14.30 sul campo di Grotte di Castro (arbitro Pisaltu di Civitavecchia assistito da Calistroni e Gentilezza di Civitavecchia) i ragazzi allenati da Lorenzo Pezzotti saranno chiamati a una vera impresa nella terza giornata di ritorno del girone C contro una squadra che in 11 gare non ha mai perso ed ha pareggiato soltanto nell’ultima uscita del 2019 ad Arezzo.Un ruolino di marcia impressionante quello dei leoncini che però da un certo punto di vista può anche permettere alla squadra reatina di scendere in campo senza troppa pressione cercando di fare una bella prestazione, senza pensare al risultato, in modo da iniziare questo nuovo anno con il piede giusto e mettere definitivamente in soffitta le incertezze che hanno caratterizzato il girone d’andata dove le vicissitudini della squadra di serie C si sono abbattute sulla Berretti, alcune volte togliendo giocatori e per una mesata privandola anche del tecnico: episodi e situazioni che hanno avuto il loro peso sull’andamento di questa prima parte di campionato in cui, su 11 gare, il Rieti ha vinto 2 partite, con il Pontedera ultimo in classifica, pareggiando una volta e perdendo tutte le altre.Anche domani Pezzotti non sarà in panchina, questa volta però per impegni personali di lavoro e sarà sostituito dal tecnico dell’Under 15 di Lega Pro, Claudio Gerini.«Purtroppo non potrò essere accanto ai giocatori domani perché per impegni professionali mi sono dovuto allontanare da Rieti tutta la settimana - commenta il tecnico amarantoceleste Pezzotti - Però anche da lontano ho seguito gli allenamenti e ho sentito i ragazzi, con cui sono riuscito a rimanere in contatto quotidianamente, e sono carichi al punto giusto. La squadra durante la sosta si è allenata bene ha fatto anche una buona amichevole con la prima squadra. Si ricomincia e come sempre ci sono aspettative soprattutto quando si gioca contro la prima in classifica contro cui si vuole fare bella figura sia per la gente che guarda ma anche per noi stessi. Siamo tranquilli e abbiamo voglia di ricominciare».Carrarese-PontederaPianese-ArezzoSiena-OlbiaTernana-PistoieseViterbese 31Ternana 26Arezzo e Carrarese 20Siena 16Olbia 14Pistoiese 13Rieti 7Pianese 6Pontedera 3