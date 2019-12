ALTRE GARE, XI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La Berretti del Rieti vuole chiudere in bellezza questo 2019 e contro la Carrarese può farlo nella splendida e inconsueta cornice dello stadio Manlio Scopigno.Nella undicesima giornata del girone C del campionato Berretti, la seconda di ritorno e l’ultima di quest’anno a causa dello stop natalizio che vedrà il torneo riprendere il 18 gennaio con gli amarantocelesti di scena a Viterbo, i ragazzi allenati da Lorenzo Pezzotti alle 14.30 affronteranno una Carrarese che naviga nelle zone medio-alte della classifica con 17 punti (arbitro Calisi di Latina assistito da Arcidiacono di Roma 1 e Bosco di Roma 2) e a causa dei problemi societari che hanno portato alla rottura con la società che gestisce il centro sportivo del Gudini, dove fino a ora hanno giocato sia la Berretti che le due Under di Lega Pro amarantocelsti, la gara si disputerà allo stadio Manlio Scopigno.Probabilmente un grande motivo di soddisfazione per i giovani calciatori reatini ma anche un’incognita visto che, a parte qualcuno aggregato nella prima squadra nelle scorse settimane e anche in questa occasione, come l’attaccante Cristian Esposito che domenica scorsa contro il Bisceglie vi ha anche assaporato la gioia del gol, è un campo dove nessuno ha mai fatto neanche il riscaldamento.Comunque le sensazioni del tecnico reatino Pezzotti sono buone nell’auspicio che il nuovo assetto societario e la pausa per le feste natalizie permetta di trovare non tanto la tranquillità ma soprattutto quella continuità che nelle prime dieci giornate di questa stagione praticamente non c’è mai stata.«È una partita importante per provare a risalire la classifica - commenta Pezzotti - I ragazzi stanno bene anche se mancherà qualcuno aggregato in prima squadra. Però ne sono felice perché significa che il lavoro svolto è buono».Arezzo-ViterbeseOlbia-TernanaPistoiese-PianeseSiena-PontederaViterbese 30Ternana 23Arezzo 20Carrarese 17Olbia 14Siena 13Pistoiese 10Rieti 7Pianese 6Pontedera 3